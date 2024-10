Macri se quejó de que Milei le "dio muy poco" al PRO y va por más

Mauricio Macri volvió a la Cámara de Diputados. En línea con la centralidad que busca para la negociación permanente con el Gobierno, el presidente del PRO encabezó la habitual reunión de bloque macrista. Allí no ahorró críticas a la relación con la administración libertaria que mantiene un vínculo zigzagueante con el partido que fundó. También respaldó medidas y expresó interés en una alianza electoral.

Ante la veintena de diputados que lo escuchaban describió que el Gobierno hace sólo “pequeños gestos” para el PRO y que el oficialismo debería ser más claro en su apoyo. “Hay pequeños gestos hacia nosotros”, cuestionó Macri y reclamó que “en los próximos meses esos gestos sean mayores”. Entre las acciones que el expresidente puso en valor están que LLA ahora “avisan qué cosas van a impulsar, nos consultan sobre temas que sabemos, nos piden apoyo técnico en algunas cuestiones”. El ingreso de María Tettamanti como secretaria de Energía al gabinete nacional fue un primer paso en el sentido que Mauricio vislumbraba para el inicio de la gestión, se dio casi un año después.

“Milei es mi amigo, le tengo afecto”, reconoció Macri, quien reveló el interés en recorrer un camino electoral común el año que viene. Lo separó del resto de los integrantes del triángulo de hierro de Casa Rosada y continúo con los cuestionamientos a Santiago Caputo que ya son públicos. El expresidente rechazó el grado de poder que acumula en esta gestión.

En las oficinas de Caputo, Karina Milei y sus armadores territoriales avanza la idea de acuerdos provinciales que puedan llegar a tener un impacto gravitante en la conformación del Senado donde ingresan al recinto las dos fuerzas más votadas. “Soy el que más quiero que vayamos juntos el año que viene”, se lo escuchó decir al presidente del PRO en el anexo de la cámara baja.

Por estas horas el tema que más tensiona la relación PRO-La Libertad Avanza (LLA) es el presupuesto 2025. Los gobernadores amarillos recibidos por el propio Javier Milei en Casa Rosada la semana pasada se volvieron a sus provincias con las manos vacías y amenazas de auditorías. Ante los legisladores, Macri ratificó el compromiso compartido con el Gobierno por “el equilibrio fiscal” aunque remarcó la importancia de retomar la obra pública que fue paralizada. En un año electoral la reactivación local que genera su puesta en marcha es clave. La discusión sigue abierta y tras el destrato percibido por los macristas remarcaron que sin los votos del PRO no hay presupuesto. "Si no atienden eso, que vayan a buscar los votos a otro lado", le dijeron a El Destape desde el macrismo.

El jefe del bloque, Cristian Ritondo, salió empoderado como único negociador desde el parlamento con el Gobierno. Además destacó Macri que el bloque de diputados es lo que mejor funciona del PRO. Es el espacio que mejor articula con el Gobierno mientras que los gobernadores y el propio Macri encuentran cortocircuitos permanentes pese a las reiteradas bilaterales con Milei. “Agradeció el comportamiento del bloque durante todo este año, por el trabajo y el compromiso que hemos tenido con el gobierno desde el primer momento”, contó un diputado a El Destape.

“Fue una reunión muy buena. No hubo una bajada de línea sobre ningún tema, escuchó las inquietudes y opiniones de los diputados de nuestro bloque”, aseguró. Si bien internamente la bancada legislativa conserva la unidad, hoy empieza a ponerse a prueba con el tratamiento de la ley de DNU. En el espacio no hay acuerdo sobre la posición a tomar. El Gobierno no quiere modificaciones a la ley mientras que una mayoría opositora busca que cada decreto tenga que ser ratificado por ambas cámaras. Hoy los macristas evitarán presentar dictamen propio.