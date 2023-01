Elecciones 2023: La UCR bonaerense hace su acto de lanzamiento con apoyo nacional

Maximiliano Abad, presidente del Comité y diputado provincial, será el protagonista de un evento estrictamente de la provincia pero con apoyo de las principales figuras a nivel país. Será el puntapié inicial de su carrera por la gobernación.

Sin hablar de candidaturas en forma explícita, pero claramente lanzado a la carrera, Maximiliano Abad reunirá, este viernes, a la UCR bonaerense en lo que será el puntapié inicial de la maratón con miras a las urnas. El evento, a desarrollarse en Mar del Plata, contará con la presencia de alrededor de cinco mil personas, participación casi total de referentes locales y nacionales de Buenos Aires y el acompañamiento de la dirigencia a nivel país. De esta forma, el partido centenario empezaría a tener un nombre propio para el territorio más poblado del país, algo clave a la hora de disputar la Presidencia.

Si bien el acto no llevará el lanzamiento de la candidatura como consigna, el escenario no dará lugar a ninguna lectura paralela. Habrá cerca de 28 intendentes; una centena de presidentes de comités distritales de la UCR; legisladores provinciales del partido y diputados nacionales electos por la provincia. Entre ellos y la militancia que se acercará al lugar, se espera que el microestadio del Club Once Unidos logre colmar su capacidad con cerca de cinco mil personas.

No estarán presentes de forma física los referentes nacionales, aunque habrá una serie de videos que los mostrará a todos dándole un espaldarazo a Abad. Por ejemplo, según confirmaron desde el sector de Facundo Manes, el neurocientífico enviará su material audiovisual para no perderse de la ocasión. El diputado nacional estará en Corrientes para esa fecha, al igual que Gerardo Morales, y, después de varias semanas ausente, estiman que podría retomar la agenda de campaña, con más apariciones, en un par de semanas. Siempre con la aspiración a ser candidato presidencial dentro de Juntos por el Cambio. El que estará en forma física será su hermano y presidente de la Convención, Gastón.

La elección de la virtualidad se funda en la intención de no transformar un evento provincial en algo nacional. El único objetivo para Abad, que además de ser titular del Comité provincial es diputado nacional, es hablar de la provincia. Por eso, más allá de que nadie lo cataloga como un “lanzamiento”, lo será en la práctica. Hablará alrededor de 15 o 20 minutos para hacer un diagnóstico de la situación local, una crítica enfocada no sólo en la gestión de Axel Kicillof sino en el manejo de las últimas cuatro décadas y un plan de propuestas. En ese momento, estará solo en el escenario.

El resto del tiempo estará destinado a mostrar los videos con apoyos nacionales. El acto, que comenzará a las 19, también tendrá la participación virtual de distintos dirigentes y referentes que se dedicarán a hablar sobre temáticas puntuales, como expertos en determinada materia, algo que podría leerse como el indicio de un plan de gestión.

Los grandes ausentes, por motivos obvios vinculados a aspiraciones personales, serán Gustavo Posse, que quedó un tanto aislado en el armado radical, y Evolución. Respecto del hombre de San Isidro, se le achaca haber levantado las banderas de la renovación partidaria para, después, terminar arreglando con el PRO, como sucedió en 2021 cuando sumó listas de concejales a la boleta de Diego Santilli. Esa situación y la buena relación entre Abad y el espacio comandado por Martín Lousteau, lo habrían dejado un poco atomizado.

Pese al vínculo entre los bandos, Evolución no participará del evento porque el partido tiene la intención de impulsar a Martín Tetaz como candidato a la gobernación. El diputado radical y su espacio todavía están trabajando en el posicionamiento que en este 2023 arrancó con una serie de videos sobre el conurbano y los “100 kilómetros por el futuro” que lo llevarán a la Costa estos días.

En Evolución son varios los que, hace meses, ubican a Tetaz como el candidato aunque él, según pudo saber El Destape, todavía no se cuenta como uno de los hombres en carrera pero es consciente de que en algún momento se deberá tomar una decisión. Sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de la UCR en la PASO simbólica del 2015 frente a Mauricio Macri y Elisa Carrió. Que competir tenga sentido, presentarse para perder estrepitosamente sería algo poco deseado.

Más allá de los lanzamientos, se empezó a generar cierto debate dentro del partido sobre qué hacer con Buenos Aires en este año electoral. La provincia aporta el 37% del padrón electoral, por lo tanto es un distrito indispensable para empezar a imaginar un armado presidencial y, en el mapa, la UCR ya tiene una mayoría interesante de municipios pero una ausencia marcada en el conurbano, la zona donde se concentran los votos. Por eso, en 2021 no ganó Manes y sí lo hizo Santilli.

En algún momento se creyó que la UCR podría no tener ningún nombre para Buenos Aires, dado que en las últimas elecciones no presentó ninguna opción. En este caso, con dos en danza, se empieza a plantear la conveniencia. Tetaz todavía no oficializó ningún tipo de participación pero no se inmolará en caso de que las probabilidades no acompañen. Abad, que pareciera preparar un lanzamiento bastante serio, que podría ser testimonial, según opinan dentro de las propias filas boina blanca. Algo de lo que, por supuesto, no se hace eco su entorno.

Lo cierto es que el primer nombre radical en instalarse como una posibilidad fue el de Tetaz. A partir de ahí, unos meses más tarde, apareció el de Abad. Situación que desde uno de los frentes radicales adjudican a la necesidad de no perder la conducción de un partido que refrendó sus autoridades en los últimos meses y recién volvería a tener elecciones en dos años. Según esta visión, Maxi – como aparece en las gigantografías que empezaron a inundar Mar del Plata – terminaría por bajarse en una negociación con el resto de los socios.

En ese caso, podrían entrar todos los factores de negociación. Desde evitar internas en municipios propios hasta lugares en las listas y la ya siempre reiterada intención de fórmulas mixtas que, en las boletas, alterne a todos. En el PRO nunca se descartó la chance de un acuerdo aunque sí se pronosticó como “cara” y lejana.

El macrismo ya presentó a varios candidatos con la misma intención. Cristian Ritondo, que responde políticamente a María Eugenia Vidal; Néstor Grindetti, vinculado a Mauricio Macri pero adoptado por Patricia Bullrich; Javier Iguacel y Joaquín de la Torre, los dos nombres de la ex ministra de Seguridad; y Diego Santilli, por el lado de Horacio Rodríguez Larreta. El escenario amarillo, desordenado en 2022, tuvo su primera foto de unidad el jueves pasado cuando el ex presidente presentó su libro en Mar del Plata y logró convocar a todos los bandos.

De vuelta a los radicales. Abad goza de una buena aceptación por parte de los socios dado que siempre se mostró como una persona abierta al diálogo y generación de vínculo en la mesa provincial. Hace tiempo empezó a caminar la provincia en clave electoral junto a, por ejemplo, Alfonso Prat Gay, radical ex presidente del Banco Central de Mauricio Macri; o Maricel Etchecoin, titular de la Coalición Cívica en Buenos Aires.

Por el momento, empezaron a aparecer gigantografías del radical con su cara, el sello de Juntos y la leyenda “Maxi Abad para la provincia” con la intención de plantear una “reforma” que el distrito y los bonaerenses “merecemos”. Según los videos que difundió en sus redes sociales, algunos de los temas que evidentemente serán foco de la campaña son la autonomía municipal, la reactivación de la producción y una “revolución educativa”.

Abad fue la persona que decidió impulsar a Facundo Manes como candidato en 2021, cuando no estaba en el radar y cuando se resistía a ingresar en la política. También fue pieza central del lanzamiento del neurocientífico como candidato presidencial por lo tanto seguramente podría tratarse de un tándem nacional y bonaerense.