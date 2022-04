La oposición rechazó en bloque los bonos que anunciará el Gobierno

El anuncio desde la Casa Rosada incluirá bonos de $ 18 mil para 13 millones de jubilados, monotributistas y trabajadores informales

Antes de conocerse de manera oficial el anuncio del Gobierno que incluye la entrega de bonos a un universo de 13 millones de argentinos y argentinas, la oposición rechazó en bloque la iniciativa. "La Argentina no soporta un impuesto más", tuiteó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y rechazó las "intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la 'renta inesperada'". Fuentes de Economía explicaron a este medio que los nuevos bonos se financiarían con una ley que el Gobierno enviará al Congreso para obtener recursos adicionales de los sectores que tuvieron una renta extraordinaria por la suba de los precios internacionales desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. "Quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar", agregó el jefe de gobierno porteño.

En el mismo sentido, también por Twitter, se expresó el diputado nacional Diego Santilli, quien afirmó que desde Juntos por el Cambio no van a acompañar "ni un impuesto más" y afirmó que "lo que no es inesperado es que el kirchnerismo siga inventando impuestos para bancar el desastre que están haciendo".

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del bloque PRO, Gerardo Milman, también se manifestó en conversación con Radio con vos y dijo: "Aunque no se conozca todavía el proyecto ya sabemos que este impuesto a la renta inesperada va a ser inconstitucional". En respuesta a los dichos de la oposición, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, cuestionó Rodríguez Larreta: "No sé de qué se trata pero me opongo", tuiteó Cerruti, en respuesta a los posteos que realizó el jefe porteño.