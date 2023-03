Bullrich y Larreta se dividieron la zona litoral para acelerar la rosca

La presidenta del PRO estuvo en expoagro, donde no se cruzó con Facundo Manes pero se mostró muy cercana a Javier Iguacel, potencial candidato para Buenos Aires. A 800 kilómetros, el jefe de Gobierno se encontró mano a mano con el gobernador de Corrientes, que coqueteó con Patricia Bullrich por su enfrentamiento con Gerardo Morales.

Por la expoagro pasaron todos. El miércoles, Horacio Rodríguez Larreta tuvo su foto con Gerardo Morales y, para compensar, aunque casi como una casualidad de agenda, al día siguiente viajó a Corrientes para encontrarse con el máximo exponente de la campaña enfrentada al gobernador de Jujuy. Patricia Bullrich formó parte del evento un día después, así que no se cruzó con su principal contrincante y, si bien coincidieron en fecha, tampoco lo vio a Facundo Manes, que se tomó unos mates junto a los productores del campo. Promesas, gestos hacia sus candidatos para la gobernación bonaerense e incógnitas a resolver, con paciencia.

Cerca del mediodía, Bullrich llegó al predio ferial en San Nicolás junto a una comitiva de estrechos colaboradores. Estuvieron Damián Arabia, su armador del interior; el lombardista Cristian Larsen, expresión del macrismo en el grupo; Sebastián García de Luca, diputado del monzoismo y jefe de la construcción bonaerense; y dos de los tres, hasta ahora, posibles candidatos del ala dura para intentar disputar la gobernación provincial.

La titular del PRO se mostró junto a Joaquín de la Torre y Javier Iguacel, los dos nombres que aparecieron en primera instancia para competir por Buenos Aires. Ambos comparten las mismas cualidades que el tercer hombre y un posible cuarto: haber gobernado algún distrito de la provincia o haberse desempeñado en el Gabinete. Un mensaje claro en favor de la autonomía del territorio más poblado del país pero también una señal ante Larreta, que eligió a un ex porteño para ir por la máxima silla bonaerense, Diego Santilli.

Patricia Bullrich en expoagro.

Entre ellos dos, Bullrich se mostró mucho más cercana a Iguacel, ex funcionario de Mauricio Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento, como un reconocimiento a su influencia en el interior productivo de la provincia. El gran ausente fue Néstor Grindetti, cacique de Lanús que se lanzó a la carrera electoral junto a Patricia y también pica en punta para convertirse en el nombre definitivo que la acompañe en ese distrito.

Grindetti, tal vez una de las personas más cercanas a Macri, no fue a la expoagro porque, como se transformó en un escenario sobre el cual desfilaron todos, no había margen para la distinción respecto de otros dirigentes políticos. Además, entendió que el voto duro ya estaría expresado en la figura de Bullrich, por lo tanto no era estrictamente necesario. Decidió, en cambio, reforzar la agenda del conurbano. Hizo un reclamo por el calor y la continuidad de las clases y buscará impulsar la propuesta para solicitar la presencia de Gendarmería en las calles de la provincia.

Todavía no hubo una definición sobre cuál de ellos será el candidato definitivo de Bullrich en la provincia. Para eso, todavía hay tiempo y un factor clave que espera resolución: el destino de María Eugenia Vidal y, por consiguiente, de Cristian Ritondo. Si la ex gobernadora decidiera bajarse, plegarse al proyecto bullrichista y Macri intercediera en el acuerdo, el jefe del bloque PRO en Diputados podría convertirse en el nombre elegido. Aún no hay certezas y la demora en su lanzamiento también podría obedecer a ello, recién se presentará en sociedad para el mes de abril.

En la recorrida por expoagro, Bullrich llevó una propuesta concreta para los productores, algo que ya se había anticipado y que generó cortocircuitos con Larreta en su momento. Para ella, sería posible la eliminación total de las retenciones desde el inicio del gobierno, salvo para la soja. En ese caso, todavía se trabaja en una propuesta técnica que permita una reducción gradual para culminar una posible gestión de cuatro años con ese tributo en cero o casi en cero. A su vez mencionó la necesidad de hacer una "terapia de shock" para ordenar la macro, tener una moneda única, crédito y fomentar el uso racional del agua.

Para compensar el hueco en el ingreso de dinero a las arcas públicas, los cálculos apuntan a un crecimiento de la producción gracias a la quita de las retenciones y, a lo sumo, un retoque en el impuesto a las ganancias. En este caso, la propuesta tendría el mismo espíritu que la de Larreta: incentivar con una reducción de la carga tributaria de derechos a la exportación para fomentar la producción y exportación. La diferencia entre ambos es la velocidad. Para el jefe de Gobierno es imposible hacer lo que la ex ministra quiere hacer, una eliminación instantánea. A su vez mencionó la necesidad de hacer

Facundo Manes en expoagro.

Quien también estuvo en el evento del campo fue el diputado Facundo Manes que, casualmente, en las últimas semanas mostró acercamientos con Bullrich y Macri pero, en este caso, no hubo cruce. Sí lo hubo el día anterior entre Larreta y Morales, pero no se repitió en esta ocasión. Como el resto, también habló del “alivio” para el sector pero condicionado a otros factores. Para el neurocientífico, la Argentina necesita diversificar su economía y no contraponer la industria al campo. “Si desarrollamos otras áreas, con innovación permanente , hoy podríamos darle un alivio fiscal al campo”, dijo durante el recorrido.

A casi 800 kilómetros, otro radical fue protagonista de la jornada. En Corrientes, el gobernador local Gustavo Valdés recibió a Horacio Rordíguez Larreta en medio de un clima de tensión con la UCR, particularmente con Gerardo Morales. Hace tan sólo una semana, el mandatario litoraleño se sacó una foto con Bullrich y todo un grupo de correligionarios molestos con le manejo del partido centenario por parte del jujeño. Esa iniciativa “rupturista” tuvo dos encuentros esta semana, que contó El Destape.

Larreta y Valdés siempre tuvieron y tienen buena relación y la foto mencionada fue contemplada como una instantánea anti-Morales y no anti-Horacio. El problema son los daños colaterales. Morales se ubicó claramente como el más probable nombre para acompañar al jefe de Gobierno porteño en una boleta presidencial pese a que tendrá su lanzamiento oficial la semana que viene en el Gran Rex.

Horacio Rodríguez Larreta y Gustavo Valdés en Corrientes.

Al no ser verticalista, el trabajo con el radicalismo se convirtió en uno a uno. Charlas individuales para atraer a la mayor cantidad de figuras posible. Por eso, no necesariamente pueda significar un problema grande para el larretismo aunque se presentó como tal. En cuanto a nombres, los que pudo recolectar Patricia Bullrich no parecieran ser los más representativos y mucho menos los que cosechan los votos internos, en manos del jujeño y de Martín Lousteau, dos aliados del capitalino.

Del encuentro trascendió poco. Hubo una conferencia de prensa de la cual se destacó un análisis de Valdés en torno a las “altas probabilidades” de Larreta de “ser presidente”. Algo valioso teniendo en cuenta que el correntino recibió una propuesta bullrichista para ser vice de ella. Él, sin apuro, no tomará posición en lo inmediato. Según trascendió, otro de los tópicos a tratar pudo haber sido el conflicto en Mendoza, que debería resolverse en las próximas horas pero no mostró indicios en ese sentido. Al tener tiempo hasta el 12 de abril para tomar decisiones, probablemente se extienda el período de agonía. La gran incógnita es si Omar de Marchi, diputado y armador de Larreta, romperá Cambia Mendoza o disputará una PASO con Alfredo Cornejo, cercano a Bullrich.