Juntos por el Cambio defendió a Macri y denunció "persecución política" tras su procesamiento

Tanto "halcones" como "palomas" dentro del espacio de Juntos por el Cambio se abroquelaron para defender a Mauricio Macri. Apuntaron contra el juez Bava, a quien lo trataron de "kirchnerista".

Luego de que el juez federal de Dolores, Martín Bava haya procesado por espionaje a Mauricio Macri, desde diversos sectores de la coalición de Juntos por el Cambio empezaron a denunciar persecución contra el ex mandatario y salieron a defenderlo. Tanto los "halcones" como las "palomas" del espacio mostraron su apoyo y, entre otras cosas, marcaron al magistrado como "kirchnerista".

El juez federal de Dolores Martín Bava soportó diversas maniobras para entorpecer la investigación -que incluyó recusaciones-, pero aún así finalmente procesó a Mauricio Macri por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. También le dictaron prohibición de salida del país y 100 millones de pesos embargo. La decisión del magistrado se tomó luego de la indagatoria a la que fue sometido en la causa en la que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

En medio de esta situación, desde el macrismo salieron diversos dirigentes a apoyar al expresidente. Uno de los que primero mostró su apoyo fue Horacio Rodríguez Larreta, quien negó de forma la acusación. "Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política", escribió y luego apuró: "Somos millones los argentinos que no vamos a bajar los brazos y que vamos a seguir luchando, cada día con más fuerza, para tener una justicia verdaderamente independiente de los poderes de turno".

Otro que directamente atacó al juez fue Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, quien aseguró: "Alguien tenía dudas de que el juez Bava iba a procesar a Mauricio Macri? Ya lo dijo el ex presidente cuando fue al juzgado: la decisión estaba tomada de antemano. Así es la Justicia K. La misma que hace lo imposible para que la Vicepresidenta jamás se siente en el banquillo". Vale aclarar que si bien Cristina Kirchner no llegó a juicio oral en causas en las que fue sobreseída, sí tuvo varias indagatorias, incluso el ex juez Claudio Bonadio citó a ocho indagatorias en un mismo día.

Por otro lado, también aparecieron María Eugenia Vidal y Alfredo Cornejo. La diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires añadió: "Mi solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y, jueces como Bava, nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos BASTA". Asimismo, otro que apuntó contra el magistrado fue el senador de Mendoza quien añadió: "Esperamos que las instancias superiores resuelvan el procesamiento del ex presidente Macri con independencia. Todo lo contrario a lo que hizo el Juez Bava".