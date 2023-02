Jorge Macri dijo que Mauricio "es más un mentor" y lo bajó de la candidatura

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a jefe de Gobierno porteño para suceder a Horacio Rodríguez Larreta habló del rol que tendrá su primo, el expresidente.

Jorge Macri le pone picante a la interna de Juntos por el Cambio: dijo que Mauricio Macri, su primo, "es más un mentor" y lo bajó de la candidatura. Así, el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a jefe de Gobierno porteño para suceder a Horacio Rodríguez Larreta habló del rol que tendrá su primo, el expresidente.

"Hoy lo veo más a Mauricio en actitud como mentor y líder que como candidato. Será fundamental en lo que venga y en el rol que asuma, sea candidato o no", resaltó Jorge Macri este martes a la mañana en declaraciones a CNN radio.

Además habló Jorge Macri sobre las internas dentro de JxC y el ex intendente de Vicente López admitió: "Tenemos que ordenarnos lo antes posible para presentarle una alternativa clara a la sociedad".

Macri le pidió, como ya lo hicieron en JxC Martín Lousteau, Miguel Ángel Pichetto o Mario Negri en las últimas semanas, a Mauricio que defina públicamente si participará o no de los comicios presidenciales como candidato.

Además, el ministro ratificó que quiere suceder a Rodríguez Larreta en la Ciudad: "Tengo un proyecto para la Ciudad de Buenos Aires, quiero ser Jefe de Gobierno de esta ciudad, donde viví el 80% de mi vida", dijo hoy en la radio.

"Me preparé para la tarea de ser Jefe de Gobierno. Tengo la decisión de cuidar lo que construimos en estos 16 años", remarcó el referente del PRO, para quien las gestiones de Macri y Larreta en la ciudad fueron "transformadoras".

En esa lucha dentro del oficialismo porteño ya están también anotados como precandidatos Soledad Acuña, Fernán Quirós, Emmanuel Ferrario y el radical Lousteau. Será una interna intensa en CABA y no le escapará a las disputas nacionales.

Pichetto dinosaurio

A pesar de las críticas que se acumularon en los últimos días y de que el INADI ya adelantó su convocatoria para analizar su situación, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, dijo que no se arrepiente de sus dichos contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina. "Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo. Además, nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", se excusó el referente de Juntos por el Cambio, en una clara referencia al mensaje de solidaridad que le había enviado el presidente Alberto Fernández a la funcionaria después de sus ataques.

En un intento de justificar sus declaraciones, dijo que sus cuestionamientos contra la funcionaria fueron por el supuesto silencio de la cartera ante el caso de Lucio Dupuy. “El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”, lanzó el viernes. Mazzina había pedido a principios de febrero que las dos responsables directas por el crimen del nene de cinco años sean condenadas por la justicia y había acusado a la derecha de "aprovecharse" del crimen de Lucio "para atacar al feminismo".

En declaraciones con Radio Rivadavia, el funcionario salió al cruce de los cuestionamientos que recibió. "Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible y ni siquiera quiero entrar en las aristas espinosas", dijo en su reconstrucción y mencionó detalles que por respeto a la víctima menor de edad no se deberían compartir cuando median delitos de violencia sexual.