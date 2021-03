Mauricio Macri no sólo dijo que Juan Domingo Perón se “anotaría” en Juntos por el Cambio sino que apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández al cual acusó de haberse “olvidado” de las máximas peronistas, un discurso que comparten desde el nuevo espacio de centro derecha que lidera Miguel Ángel Pichetto con la pretensión de atraer dirigentes a la alianza opositora. El ex candidato a vicepresidente de Cambiemos desembarcará en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para hacer el lanzamiento nacional de Alternativa Republicana Federal. La fecha aún no fue definida, pero será antes de que termine abril, y el lugar tampoco fue estipulado pero lo harán en los próximos días. Casi en paralelo, también se presentará el Partido Renovador Federal de la Ciudad, la pata porteña del armado que se sumará al bloque opositor que hoy integran el PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo.

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri se mostró con el armado de la tercera sección electoral, es el conglomerado electoral más importante, dijeron, y la provincia “es la madre de todas las batallas”, por eso eligieron ese lugar para presentarse de forma nacional. Reacios a que los vinculen con los otros partidos de la alianza opositora, aclararon “no somos PRO somos peronistas”. Aseguraron que hay que diferenciar a Alternativa Republicana del espacio que conduce Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica y del radicalismo aunque integren esa coalición.

Alternativa Republicana Federal es lo que intentó ser Alternativa Federal en 2019, un espacio que duró un suspiro y algunos, desde el sector Pichetto, culparon a Sergio Massa por el rompimiento. En este caso, dijeron que se trata de una fuerza más amplia y ordenada que buscará darle volumen político al espacio de la oposición con un peronismo republicano de centro derecha, con varios partidos que lo conformen, diversas opiniones y dirigentes políticos.

Desde el espacio aseguraron, al igual que Macri, que el Gobierno de Fernández no es peronista porque no hay trabajo en la Argentina, situación que se profundizó por la gestión Cambiemos y la pandemia del coronaviurs. En esa línea de pensamiento, señalaron las asignaciones sociales las cuales llegaron a decir, – aunque después buscaron expresar mejor las opiniones – terminarán siendo como “jubilaciones de privilegio” por ser “eternas” y se preguntaron cómo en diez años una persona no puede conseguir empleo para salir de esa situación.

Con esa visión, intentarán apuntar a la renovación de la dirigencia con distintas edades y formaciones ideológicas. Hablar de juventud, analizaron, es una cuestión del medioevo porque la esperanza de vida cada vez es mayor, por lo tanto la renovación puede estar en manos de personas de cuarenta años. Más allá de eso, el discurso estará dirigido a la clase media trabajadora que, entre otras cosas, está cansada de pagar tantos impuestos, según explicaron.

Los ejes del espacio generaron mucha controversia en el último tiempo pero los mantienen. La delincuencia y los planes sociales seguirán en el centro del discurso. Aseguraron que no es menor el hecho de no poder salir a la calle de noche y que la gente necesita asistencia estatal por un tiempo pero que no puede ser eterno. Por eso, cuestionaron al Gobierno, a la cuarentena “eterna” que tuvo efectos negativos sobre la economía y pidieron volver a la cultura del trabajo. Además de bregar por una Argentina de relaciones con el mundo, “no sólo con China y Rusia”. Para esta fuerza política, a “la gente común” no le importan los cambios de ministros sino que haya Justicia, educación, salud y que el Estado brinde servicios acordes a los tributos abonados. Factor en el que dirigieron las críticas, puntualmente, a la gestión porteña pero con la intención de resolver las diferencias hacia adentro.

Como parte del espacio opositor, no descartaron formar parte de una gran PASO con las otras fuerzas de la coalición porque “hay 20 bancas que se tienen que renovar” y el PRO sólo no puede hacerlo, por eso apostarán a presentar candidatos por todo el país. Reflejo de ello son los viajes que Pichetto hizo por distintos puntos de la Argentina, como Corrientes esta semana o Mendoza la semana pasada.

De todos modos, aclararon que todavía no evalúan una candidatura del ex senador que está concentrado en conformar un espacio de sectores independientes y dar lugar a la renovación de la política. Sin embargo, otros ya sueñan con repetir la postulación a la vicepresidencia de la Nación, ya sea en una fórmula con Patricia Bullrich o cualquier otro dirigente que elija el espacio.