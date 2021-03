Idas y vueltas por el debate del Impuesto a las Ganancias

En dos días la Cámara de Diputados buscará sesionar tres veces. El proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias estará presente en dos de las convocatorias y la prórroga de la ley de biocombustibles será otro de los platos fuertes. Juntos por el Cambio solicitó sesiones especiales para el jueves mientras que el Frente de Todos hizo lo propio para el sábado. Si bien se realizarán las tres, la única que tiene el quórum asegurado es la del fin de semana, día en que la iniciativa presentada por Sergio Massa y respaldada por el Gobierno nacional conseguirá la media sanción.

Massa resolvió convocar a la sesión pedida por Juntos por el Cambio para debatir los cambios al régimen del monotributo y la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Será a las 14, horas después del primer encuentro en el recinto donde se tratará, a partir de las 11:30, la prórroga de la ley de biocombustibles que estipula una serie de beneficios impositivos para los productores.

Durante la tarde del martes, informaron desde el espacio opositor, el secretario Parlamentario decidió no dar lugar al pedido para sesionar el jueves a las dos de la tarde, lo que provocó una queja formal de los jefes de bloque del radicalismo, Mario Negri, del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, que consiguieron la citación.

Sin embargo, desde el interbloque opositor estiman que ninguna obtendrá el quórum necesario para habilitar los tratamientos aunque sostienen que la ley de biocombustibles está cerca. El sábado a las 11 de la mañana, la convocatoria oficialista, sí recolectará los números para sesionar y darle media sanción al proyecto que eleva el mínimo no imponible de Ganancias a $150.000 y beneficiará a más de un millón de trabajadores y 200 mil jubilados que volcarán el dinero al consumo. Una iniciativa que tiene el consenso de todos los espacios. "Lo mismo con el monotributo. Si aumentás un 25% las ganancias, no cambia la categoría y todo tiene que ver con lo mismo, reconocer el difícil momento que estamos atravesando y aliviarlo con política pública", dijo la diputada Cristina Álvarez Rodríguez a El Destape Radio.

Desde el oficialismo explicaron que Ganancias es un tema necesario e importante por la cantidad de trabajadores y jubilados que se verán beneficiados y que "se debe tratar ajeno a otros temas. Además, no se ven problemas para sesionar un sábado. Nunca se había sesionado virtual y se logró. Tampoco se había sesionado en enero y también se hizo. Nunca se trabajo un sábado y se va a hacer", dijeron el martes a la mañana.

Cruces por el biocombustible

La diputada Cristina Álvarez Rodríguez explicó en El Destape Radio que el lunes la comisión de Energía comenzó a tratar la ley de biocombustibles. "Juntos por el Cambio no quiere discutir en la comisión, quiere ir al recinto con un proyecto de ellos de biocombustible y nosotros queremos discutir una nueva ley que promueva el biocombustible en las pequeñas y medianas empresas. Ellos quieren simplemente una prórroga y nosotros queremos mejorar la ley, tenemos plazo hasta el 30 de abril", sostuvo la legisladora.

Las declaraciones no cayeron simpáticas dentro del interbloque opositor, desde donde aseguraron que "es mentira que Juntos por el Cambio no debate" y acusaron que en comisión se trató un proyecto "fantasma". El lunes, el radicalismo pidió la aprobación del proyecto de ley de prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, al menos por un año, mientras se trabaja en un proyecto superador. "Se debe seguir trabajando, pero tomémonos el tiempo para trabajar en una planificación para no seguir con el mismo régimen de promoción vigente hace 15 años si queremos ser progresistas y trabajar en un crecimiento, ampliación y diversificación real de la matriz energética. Deben estar todos los actores sentados en el momento de rediseñar el régimen de promoción e incluso expandirlo para que haya una real diversificación”, dijo Jimena Latorre, secretaria de la comisión.

La diputada agregó: “He estado escuchando las exposiciones de los presentes, incluso del Secretario de Energía, hablando de un futuro proyecto, un borrador, pero sobre nada en concreto que conozcamos. ¿Existe tal proyecto, en qué sentido va, cuándo y cómo vamos a trabajar en eso ante el inminente vencimiento del régimen actual?".

"Tenemos una fecha tope que es mayo. Una alternativa intermedia sería prorrogar el régimen hasta el 31 de diciembre y discutir nosotros un proyecto de ley con el nivel de reflexión que necesita y no a las corridas. Debemos salir de este escenario adrenalínico del vencimiento de la ley. Hay miles de puestos de trabajo en juego”, agregó el diputado Fabio Quetglas.

En 2006, el país apostó por la generación biocombustibles, con hincapié en el biodiesel, y sancionó una ley que fijó normativas que alentaban la producción por parte de las pymes. Fue una de las actividades que mejores réditos había dado hasta el 2015, agregando valor a la cadena agropecuaria. Sin embargo, la ley en cuestión tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año, por lo cual la incertidumbre abruma al sector.

El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063.

También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado “Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil’, así como tampoco por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.