Gerardo Morales apuntó para dentro de Juntos por el Cambio: “Hay algunos de mi espacio que quiere que explote"

El gobernador de Jujuy apuntó contra los "halcones" dentro de Juntos por el Cambio y aseguró que hay dirigentes que quieren que "explote todo".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales apuntó a los halcones dentro de Juntos por el Cambio y sostuvo que "hay alguno del espacio que quiere que explote todo". Además llamó a que haya diálogo "para que el país logre un acuerdo".

También anunció que los mandatarios y los bloques de JxC se reunirán en el Congreso con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar los avances en las negociaciones con el organismo internacional. Con respecto a la discusión dentro del espacio, Gerardo Morales disparó: "Los halcones me pegan para que tenga pero no me preocupa porque estoy convencido de que la postura del diálogo es la correcta".

En declaraciones a Radio Mitre, Morales aseguró que la reunión -prevista en un principio para mañana- "pasó para el lunes o martes de la semana siguiente en el Congreso". Por otro lado, agregó que confirmó: "Hablé con Sergio Massa y confirmó la presencia del ministro Guzmán. Es un poco el ámbito que pretendíamos desde Juntos por el Cambio y el marco también para recibir un informe del propio ministro. Los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de todos las bancadas que integran nuestro espacio".

Por otro lado, también apuntó contra sus propios aliados al sostener que en el capítulo de la deuda caen todos: "el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, el mismo PRO que por ahí se molesta cuando digo que al crédito lo tomamos nosotros porque en verdad lo fuimos a buscar nosotros al Fondo y a pedir un crédito coro que tenia un vencimiento justamente ahora".

Para el presidente de la UCR, "las fuerzas políticas tenemos que escuchar y bregar para que no haya default pero eso no va a pasar por nuestras manos sino por las manos del gobierno que es el que está gestionando el acuerdo con el Fondo".

"Es importante no caer en default porque va a haber una situación de estrépito. Algunos economistas dicen que podemos volver a una situación complicada como el 2001, otros una hiperinflación. Pueden ocurrir situaciones graves. El tema de la deuda es un tema de alta política que hay que tratar con seriedad", enfatizó.

Finalmente, Morales dijo que la grieta "le hace mal al país" y agregó: "Estoy convencido de lo que digo, que la posición es ésta, que hay que ir al diálogo el lunes o martes de la semana aproxima y hay que hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo".