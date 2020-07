Fracasó el plan para recortar la auditoría del último año del gobierno de Macri

Los miembros de Juntos por el Cambio en la Auditoria General de la Nación (AGN) fracasaron hoy en una maniobra para recortar el control de los gastos durante el último año de Gobierno de Mauricio Macri. La jugada era cambiar el plan de trabajo de la AGN y tenía un condimento especial: pedían que se controlaran los gastos del actual Gobierno vinculados al COVID-19 en tiempo real pese a que por ley la AGN hace controles posteriores. En ese movimiento la idea era reducir los controles sobre áreas clave durante la era Macri. Desde el bloque peronista aseguraron que el uso de dinero para la pandemia se controlará el año que viene.

La prensa comercial opositora hizo gala de su bien entrenado Nado Sincronizado Independiente para tergiversar al instante lo que sucedió en la reunión del Colegio de Auditores vía Zoom a la que tuvieron acceso periodistas de varios medios, incluido El Destape. Clarín tituló que “la AGN rechazó auditar los gastos del Gobierno durante la pandemia”, Infobae que “La AGN no auditará este año las compras del Gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus y se concentrará en la gestión de Macri” y La Nación que “el oficialismo en la AGN rechazó auditar este año los gastos de la pandemia”. Pero lo que sucedió fue otra cosa. Lo que se rechazó es que el organismo haga tareas que no le corresponden y que se desvirtúe el Plan de control del último año de gestión de Macri.

La propuesta para la Readecuación de la Planificación Anual 2020 de la AGN la presentó el auditor radical Alejandro Nieva, que responde al gobernador jujeño Gerardo Morales. Lo hizo a través de un documento titulado “Auditoría General de la Nación: El desafío del control público en el marco de la pandemia COVID-19”, que circuló entre los auditores por el Memorando 13/20-AG4 pero que no es de acceso público. El Destape pudo averiguar que entre las áreas que la oposición pretendía modificar los controles estaban AFIP, ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, donde se especifican las tareas de la AGN, dice en su artículo 117 que “es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria”. La palabra posterior es clave, porque es la que invalida el planteo de Juntos por el Cambio. La AGN realiza el control externo de los gastos de años anteriores y depende del Congreso, a diferencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que es el organismo de control interno y que puede hacerlo en tiempo real. Tan simple, tan poco chequeado por la prensa opositora, tan ignorado por los auditores de Juntos por el Cambio.

Al defender su propuesta el auditor Nieva aseguró que cuenta con el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, que espera que le tomen juramento en el Congreso para ocupar una silla en el Colegio de Auditores. De hecho, Nieva pidió que se difiera el tratamiento del tema hasta que asuma Pichetto, algo que los auditores del bloque peronista no objetaron ya que igual no le dan los números.

El Colegio de Auditores tiene 7 miembros. Lo preside el radical Jesús Rodríguez, que es el único que apoyó la iniciativa de su correligionario Nieva. Si Pichetto toma posesión de su lugar sumarían 3 votos contra 4 que se oponen a esta maniobra.

La peronista María Graciela de la Rosa explicó su rechazo en que la AGN no hace control concomitante, es decir, en tiempo real. “No somos SIGEN más AGN”, planteó De La Rosa, y agregó: “No es cierto que no vamos a auditar COVID-19, lo vamos a hacer el año que viene”.

Juan Ignacio Forlón, propuesto por el kirchnerismo, reafirmó que los gastos vinculados al COVID-19 se van a auditar el año que viene. Lo mismo aseguró el massista Gabriel Mihura Estada.

El siempre oficialista operador Javier Fernández, que lleva más de 10 años en la AGN, también rechazó la maniobra de Juntos por el Cambio y le recordó a Nieva que él mismo dijo en 2016 que ese organismo no podía hacer auditorías en tiempo real. “No me va a venir a correr por la prensa con dos o tres artículos que haga sacar, doctor Nieva”, dijo Fernández. Coincidió en que no se puede ser AGN y SIGEN al mismo tiempo y mandó un mensaje a los funcionarios actuales: “Ojo a los funcionarios, porque ahora vamos a auditar al anterior gobierno y luego iremos por ellos”.

Pese a este fracaso es posible que Nieva insista en el planteo una vez que asuma Pichetto. Nieva, tal como reveló El Destape, es quien buscó refugiar en la AGN a Jaime Mecikovsky, uno de los ex jerárquicos de la AFIP vinculados a Elisa Carrió que son investigados por filtraciones de datos y espionaje ilegal. Es un fiel sostén del carcelero de Milagro Sala, ya que los Nieva son de las familias más importantes de la élite jujeña. Y eso quedó expuesto también en esta maniobra. Entre los argumentos con los que intentó sostener su propuesta estuvo que había que auditar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque vienen bolivianos a cobrarlo, reproduciendo una vulgar y xenófoba operación de prensa.