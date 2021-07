Elecciones 2021: cumbre entre Larreta y Jorge Macri por la unidad PRO en la provincia

Entre el fin de semana, o comienzos de la que viene, se esperan novedades sobre el destino de Jorge Macri.

En momentos de renunciamientos, Jorge Macri, intendente de Vicente López, viajó a la Ciudad de Buenos Aires para encontrarse con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y avanzar en la unidad PRO bonaerense. Fue el tercer cara a cara en tan sólo siete días. Las negociaciones seguirán toda la semana y, como parte del toma y daca propio de jornadas de definiciones, el primo aún dice que será candidato pero se esperan novedades durante el fin de semana o, a más tardar, la que viene ya que los postulantes deberán formalizarse el próximo 24 de julio. De todos modos, habrá PASO cambiemita en el territorio más populoso del país, distinto panorama al esperado en la Capital Federal.

"Se va encaminando la unidad", repitieron desde la calle Uspallata, en el barrio porteño de Parque Patricios, tras la cumbre y adelantaron que la semana que viene, o el fin de semana largo, habrá un desenlace. Justamente, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, eligió el sábado para hacer su renunciamiento y bajarse de cualquier postulación en estas elecciones. Ahora pensará en el 2023, en recorrer el país, generar más espacios partidarios y lograr candidatos propios en cada uno de los distritos.

Sin embargo, todavía no se puso el punto final a la novela, "no hay nada que pedir, subir, bajar, no se sabe nada". Las negociaciones siguen. Lo cierto es que Jorge Macri no salió con cara de buenas noticias, reconoció que buscarán encaminarse a una unidad pero volvió a mostrarse en contra de una candidatura de Diego Santilli en la provincia. Por lo tanto, no se descartó la idea de presionar sin jugar como candidato y colocar nombres propios en las listas, en especial las provinciales donde, según el runrún, siempre elige la cara visible.

El mensaje fue claro y lo visibilizaron Larreta y Bullrich en las redes sociales el domingo, después de un café gestionado sólo para la foto tras el renunciamiento: "La fuerza del cambio está en la unidad. Necesitamos estar juntos para defender la República y terminar con esta decadencia que nos roba el porvenir. Queremos construir un país en el que progresar sea la razón de cada argentino". En ese camino, buscarán el mismo gesto de La Piba pero, en este caso, bonaerense. Un concepto que reforzaron en la mañana del lunes durante un Zoom reducido de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Ese trabajo va a estar a cargo de una comisión que integrarán presidentes y miembros de cada partido: en el caso de la UCR, Alfredo Cornejo estará acompañado por el senador Luis Naidenoff; el PRO liderado por Patricia Bullrich tendrá el apoyo de Eduardo Macchiavelli (secretario general del partido y uno de los hombres de extrema confianza de Larreta); y en el caso de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro junto a Maricel Etchecoin.

En el mientras tanto, Macri dijo que él sigue siendo candidato hasta que suceda lo contrario, una suerte de llave para abrir nuevas puertas de negociaciones en una semana que será intensa. Patricia Bullrich ya manifestó que buscarán imitar el acuerdo capitalino en la provincia de Buenos Aires: que el larretismo ponga los nombres y que el ala dura se concentre en otras cuestiones, en especial el próximo año impar, para no romper el espacio. Esta mañana, en diálogo con Urbana Play, la ex ministra habló sobre el tema: "El imponer un candidato no es ganar. También dar un paso de ejemplaridad es ganar", dijo y remarcó que "lo importante es que la unidad genera una tranquilidad en el votante y en el que se quiere acercar". Si bien Larreta quedó como el dueño de la lapicera, el partido terminará en 2023.

Según un sondeo a pedido de Cambiemos, realizado por Giacobbe & Asociados S.A. (del 16 al 18 de junio – las encuestas son a mes vencido – en todo el país en base a 2.500 casos), en Buenos Aires Facundo Manes cosecha un 33,8% de imagen positiva, un 18,8% regular, un 19,7% negativa y un 26,8% de desconocimiento. Lo sigue Diego Santilli con el 31,3% de visión favorable; 23,7% regular; 27,5% negativa y 17% de desconocimiento. De mirar esos números, el neto le resulta mejor al radical pero eso no necesariamente se traduce en intención de voto.

Justamente sobre la intención de voto, otra encuesta, en este caso de Clivajes Consultores, el 28,9% de los encuestados sostuvo que se inclinaría por elegir al candidato del larretismo, Diego Santilli, por sobre el del ala dura, Jorge Macri, con un 16,7%. Facundo Manes, en tanto, cosecharía una intención de voto del 10,7% y la bienvenida del intendente de Vicente López que contentó a los radicales y buscó generar nervios en Uspallata.

Más allá de la unidad PRO, que aparece en el horizonte, en provincia el escenario es de internas. Así lo consideran desde el Gobierno de la Ciudad y desde el radicalismo bonaerense. El cartel principal llevará las fotos de Santilli y Manes, sin una boleta de consenso, pero también Gustavo Posse está decidido a competir y disputarles a ambos la PASO.

Por eso, hasta el momento en Parque Patricios sólo se atrevieron a decir que lo único que está definido y cerrado Ciudad, aunque falta que María Eugenia Vidal dé su versión de los hechos, además de lograr un acuerdo con el resto de los partidos que integran la coalición de Gobierno. Cerca de la ex gobernadora aseguraron que la definición dependerá más de las negociaciones de Larreta que de una decisión propia. El principal escollo ya fue saldado y Bullrich no estará ni tercera.

Antes del encuentro con Larreta, Jorge Macri se reunió con Emilio Monzó para avanzar en un armado con otro peronista más. Si bien no pertenece actualmente a Juntos por el Cambio de la provincia, podría llegar a sumarse y ser parte camino a estas elecciones. Pero, una vez más, todo charla y negociaciones.