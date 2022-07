El mensaje golpista de Bullrich en medio de la crisis: "Ya"

La presidenta del PRO confirmó que tiene un programa de gobierno y en un controversial mensaje, llamó a "accionar y actuar" frente al gobierno de Alberto Fernández.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dejó en claro que ya piensa en las próximas elecciones presidenciales del 2023 y aseguró sin vueltas, en un polémico mensaje: "Me quiero hacer cargo ya". Al mismo tiempo, reconoció que tiene un programa de gobierno para el futuro y se refirió a rol que debe cumplir la oposición, especialmente desde Juntos por el Cambio (JxC), frente a las políticas de gobierno.

En diálogo con A24, la ex ministra de Seguridad durante los cuatro años de macrismo admitió que tiene intenciones de ser candidata a presidenta de la Nación. De todas formas, señaló que lo importante hoy es "resolver los problemas que atraviesa el país": "Tenemos que hablar que los argentinos nos estamos desangrando ahora, hay que plantear una terapéutica para esta situación que estamos viviendo: estamos llorando el día entero".

La gente no puede esperarnos a nosotros hasta el 2023, desde ahora tenemos que accionar

Si bien no dio detalles en relación al programa para el 2023, Bullrich manifestó que "hay que liberar el trabajo" y sostuvo que debe haber "una hora de educación más por día" en todas las escuelas de la Argentina. Allí fue cuando apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández: "No espero nada más del Gobierno, hay que prohibirles que sigan haciendo daño. Siguen gastando, siguen gastando, y mientras gastan te sacan la plata del bolsillo y la llevan a un Estado que es cada vez más impotente".

En un polémico mensaje, algo fuerte teniendo en cuenta el pasado reciente que atravesó el país, la dirigente política lanzó de forma peligrosa: "Yo me quiero hacer cargo ya de la gente. La gente no puede esperarnos a nosotros hasta el 2023, desde ahora tenemos que accionar y actuar frente a un gobierno que es un agujero negro".

Por otra parte, Bullrich pidió al Congreso de la Nación que tomen medidas para ponerle un freno a la inflación. "Con una ley, hay que prohibir la emisión. Los instrumentos tienen que ser cerrarle el torniquete del daño que nos están haciendo", manifestó. Y agregó: "Estamos en una situación emocional de quiebre, estamos quebrados, todo se cae por el agujero negro. No hay esperanzas en un presidente que no es presidente y en una vicepresidenta que aprieta, pero por especulación se queda en una situación donde hoy no gobierna nadie".

Asimismo le envió un mensaje a su espacio político, Juntos por el Cambio. "Debemos tener la capacidad de demostrarle a la sociedad que entendemos el problema hoy y no estamos pensando en candidaturas", sostuvo a pesar de hacer todo lo contrario minutos atrás, en la misma nota. Y remarcó: "Hagamos cosas concretas, fácil y rápido, y si la gente nos acompaña haremos cosas más fuertes; vamos a limpiar todo. Pero mientras tanto no podemos perder el tiempo, tenemos que actuar ya".

En esta línea, Bullrich comparó la actualidad con la crisis del 2001 y aseguró que es peor. "Ahora hay una angustia existencial de que 'mi Argentina no la tengo más'. Nunca en la vida vi esta situación en la Argentina. Ese quiebre, ese llanto colectivo de 47 millones de argentinos, no solo no lo entienden sino que lo profundizan todos los días", sostuvo. Y concluyó: "Si queremos mostrar futuro tenemos que poder mostrar presente, tenemos que ponernos al frente de las cosas que se necesitan, tenemos que estar".