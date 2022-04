Consejo: provocación al FdT y guiño de Juntos por el Cambio a la Corte

La oposición propuso a la diputada radical Roxana Reyes y al senador del Frente PRO, Luis Juez, como candidatos opositores para integrar el Consejo de la Magistratura, a horas del vencimiento del plazo impuesto por la Corte para la sanción de una nueva ley.

Cuarenta y ocho horas antes del vencimiento del plazo impuesto por la Corte Suprema, Juntos por el Cambio propuso a sus dos legisladores para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura, se trata de la diputada Roxana Reyes por el radicalismo y el senador Luis Juez por el Frente PRO. Guiño al máximo tribunal de justicia que se arrogó facultades legislativas y provocación al oficialismo que no designará miembros parlamentarios por una medida cautelar otorgada por un juzgado federal de Paraná, la oposición profundizó su cruzada para alinearse con el presidente del organismo ubicado en Talcahuano 550.

Cambiemos, que se plegó a la jugada de la Corte para embestir a Horacio Rosatti como presidente de ese tribunal y del Consejo, buscó instalar la imposibilidad de incumplir un fallo del máximo tribunal y, según publicó Mario Negri, titular del bloque de la UCR, "la decisión del juez de Paraná de hacer lugar al amparo solicitado por el kirchnerismo es arbitrariamente contrario a la normativa vigente". Para el radical, el oficialismo está "subvirtiendo" el "orden constitucional" con "ayuda de jueces amigos". Por lo tanto, entendió, el lunes, cuando comience a funcionar la nueva composición del órgano que designa y sanciona jueces, "Sergio Massa deberá cumplir el fallo" que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados y, por defecto, Cristina Kirchner debería hacer lo propio como autoridad del Senado.

La Corte impuso, en diciembre, 120 días corridos para que el Congreso sancione una nueva ley que regule la composición del Consejo de la Magistratura, algo imposible de cumplir. Sin feriados, fines de semana o receso parlamentario contemplados, el más alto órgano judicial del país no permitió que se dieran los tiempos lógicos del debate. El proyecto del Ejecutivo ingresó como uno de los temas prioritarios para tratar en las sesiones extraordinarias de febrero pero el inminente ingreso, en ese entonces, del acuerdo con el Fondo Monetario y las trabas opositoras dilataron el debate.

Desde el principio, Juntos por el Cambio consideró necesario abordar la modificación del Consejo pero no en los términos del Frente de Todos. Por eso, la oposición inició un trabajo extenso para unificar los distintos proyectos de su autoría, lo que derivó en un texto que, a fin de cuentas, respetó lo designado por la Corte. Que su presidente sea también el jefe del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, la no sanción volverá a poner en funcionamiento el orden establecido antes del 2006 y Rosatti pasaría a ocupar la titularidad de ambos organismos. Así, ambos sectores ganarían.

Reyes agradeció su postulación, "la confianza y responsabilidad que me han encomendado, convencida que la independencia y transparencia del poder judicial es la garantía de funcionamiento del estado de derecho". Un día antes de elevada su propuesta, la diputada radical se había plegado a los discursos de su espacio al asegurar que "las sentencias de la Corte son de cumplimiento obligatorio, no son simples recomendaciones ni opiniones: deben ser cumplidas. No conviertan al país en Santa Cruz donde jamás se cumplió la sentencia de la Corte que ordenaba restituir al Procurador Eduardo Sosa". Curioso, Eduardo Casal, nombrado por Mauricio Macri, sigue como Procurador General interino sin cumplir los pasos constitucionales para ocupar ese cargo.

"Si nos preocupa el Consejo de la Magistratura estaríamos preocupados por lo que decía el senador Guillermo Snopek, por qué te fallan a los 10 años una sentencia, un jubilado cuando ya no quedó nada, no quedó ni la vieja, no quedó nada, entonces desaparece, por qué te fallan cuando tenés una criatura con dificultades y necesitás una droga o que la obra social te habilite un tratamiento y llegás tarde, la criatura se te fue. Si ese fuera el objetivo nuestro de estar preocupados para que la justicia esté en ese horizonte, tendríamos en serio que dejarnos de joder con las terribles oportunidades que hemos tenido y las seguimos desaprovechando, como ésta para sentarnos a discutir con el mayor consenso posible". El de Luis Juez durante el debate en el Senado pareciera un discurso a favor de una reforma judicial, pero no.

Juez, el candidato por el Senado y figura a la que el macrismo sondea como posible candidato a gobernador de la provincia de Córdoba, sentenció que "el Consejo de la Magistratura ha sido un terrible fracaso con la ley del 2006 cuya autora fue Cristina Kirchner". Para el legislador, la Corte tuvo una "conducta perezosa inadmisible, terminó fallando tarde y nos puso en un brete pero nos da una oportunidad, no lo tomemos como una conducta extorsiva, nos da una oportunidad para que acomodemos, para que discutamos, para que este sea el debate".