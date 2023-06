Bullrich cruzó a Larreta por la incorporación de Schiaretti: "Lo quiere meter por la ventana"

Patricia Bullrich afirmó que no quiere que Juntos por el Cambio "se convierta en una herramienta para que nada cambie" y rechazó la posibilidad de que sean metidos "por la ventana" quienes "no quieren cambiar absolutamente nada".

A días del cierre de la conformación de alianzas, la interna de Juntos por el Cambio (JxC) está en su momento más álgido y podría romperse. En ese escenario, la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, le respondió a Larreta por una posible incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti: "No queremos que nos metan por la ventana a los que no quieren cambiar absolutamente nada", afirmó.

Bullrich no quiere que JxC "se convierta en una herramienta para que nada cambie", y rechazó la posibilidad de que sean metidos "por la ventana" quienes "no quieren cambiar absolutamente nada". "No vamos a entregar ese espíritu de lucha de los cordobeses que han apoyado nuestro proyecto siempre", manifestó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

"Mi acuerdo es con el pueblo y mi compromiso es liderar con coraje y convicción un cambio profundo y verdadero, un cambio en serio, un cambio con la gente", expresó Bullrich en un posteo en Twitter que realizó anoche, tras una visita a La Matanza.

"No quiero un cambio partidocrático, de políticos con políticos. No quiero que Juntos por el Cambio deje de ser una fuerza del cambio. Juntos por el Cambio es la fuerza del cambio. Nosotros somos los primeros que vamos a defender Juntos por el Cambio y no queremos que Juntos por el Cambio se convierta en una herramienta para que nada cambie", sostuvo la titular del PRO en uso de licencia. En ese sentido, agregó: "Vamos al cambio. No queremos que nos metan por la ventana los que no quieren cambiar absolutamente nada".

Las nuevas declaraciones de Bullrich se conocen en medio de las tensiones en el interior de la coalición opositora por la intención de su contrincante en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y el radical Gerardo Morales de sumar a nuevos dirigentes al espacio, como Schiaretti.

En ese sentido, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió al expresidente Mauricio Macri que si está "en desacuerdo" en sumar nuevos dirigentes a Juntos por el Cambio que "explique las razones".

"Si Macri está en desacuerdo con sumar, que explique las razones. (Miguel Angel) Pichetto, (Gerardo) Morales, (Martin) Lousteau y (Elisa) Carrió están todos de acuerdo en sumar", dijo Larreta anoche en declaraciones a Canal 9 Litoral de Paraná, y explicó que "una cosa es Córdoba y otra el desafío nacional que hay".

En ese marco, aseveró que "la situación es más grave que discutir candidaturas" y reclamó hacia el interior de la coalición opositora "trabajar y poner energías en un cambio profundo y no en discusiones y peleas de políticos". "Soy fundador del PRO y desde el principio creo en sumar: sumamos a Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente, peronista también, y todos estuvimos de acuerdo, un lujo", señaló.