Brindis con mensajes y roscas de fin de año en Juntos por el Cambio

Con el Congreso prácticamente paralizado, los debates se concentraron en el interior. Chubut será protagonista la semana que viene con la posible eliminación de las PASO y un debate en torno a la implementación de la Ley de Lemas, rechazada por la oposición. En Mendoza, se calentó la interna UCR-PRO.

El cierre de año se hizo sentir con fuerza. A la abultada foto gestionada por Horacio Rodríguez Larreta este jueves se le sumaron otros brindis mucho más reservados y bajo presupuesto en distintas latitudes de la Argentina y todavía aguardan otros. Patricia Bullrich, la contrincante directa del jefe de Gobierno, tendrá el suyo el martes de la semana que viene, un choque de copas, “nada político”. Otros, priorizarán continuar con las recorridas sin mucho más que alguna foto o alguna comida compartida con algunos dirigentes que los acompañaron en este año previo a las elecciones. El encuentro final de la mesa nacional, en tanto, quedó suspendido y, por el momento, no se le puso una fecha y algunos lo consideran poco probable.

Pero a las celebraciones también se le sumaron algunas internas que aparecieron para demostrar que en el verano no habrá tiempo para vacaciones. Los que vayan a la Costa, no lo harán para tomar sol sino para seguir con el trabajo electoral después de un 2022 que, en algunos distritos, llevará una agenda cargada hasta el final. No pareciera ser el caso del Congreso nacional, por ejemplo, que pese a algunos intentos todavía no logró encauzar una última sesión, algo posible hasta el 30 de diciembre, por la intromisión de la disputa en torno al Consejo de la Magistratura.

Una pelea legislativa fuerte podría darse la semana que viene, más precisamente el jueves, en Chubut. Esa provincia fue el escenario de un cruce local y nacional de los referentes de Juntos por el Cambio cuando, hace un par de meses, un sector del radicalismo dijo que podría acompañar la supresión de las PASO, a contramano de lo postulado a nivel país. Finalmente, esas diferencias se borraron y toda la alianza votará en contra de una reforma electoral.

El senador nacional referenciado en el proyecto nacional de Larreta, Ignacio Torres, aseguró al medio local ADNSUR que “por unanimidad” la mesa de JxC definió que “ninguno de los legisladores va a avalar semejante atropello”, en referencia a la modificación de las reglas electorales. En esa línea, empezaron a hacer sonar con fuerza la supuesta intención del oficialismo local no sólo de sacar las PASO sino de instaurar la Ley de Lemas, que podría conseguirse gracias a una negociación con los intendentes para permitir que vuelvan a postularse el año que viene.

La alarma opositora se encendió cuando Mariano Arcioni, gobernador local, dijo al mismo portal provincial, en Comodoro Rivadavia, que no está de acuerdo con las PASO “porque es gastar mucho dinero para dirimir internas partidarias” y que, en su lugar, “la responsabilidad política y la madurez democrática se debe dar en las internas partidos políticos”. Sobre la Ley de Lemas, sostuvo que busca “la madurez política y democrática, los movimientos políticos son los que definen”. Por lo tanto, podría darse en caso de haber acuerdo. Fuentes cercanas a la gobernación ratificaron la posición sobre las Primarias pero aclararon, sobre el otro proyecto, que aún no está confirmado su tratamiento y que hasta ahora sólo son supuestos.

El conflicto, ahora sin internas dentro de Juntos por el Cambio, podría nacionalizarse. Ya hubo algunas expresiones de los dirigentes en las redes sociales, pero Torres advirtió que conversó con casi todos los referentes a nivel país y que podrían hacerse presentes en caso de existir una iniciativa concreta para implementar la Ley de Lemas. Según el senador, viajarían a Chubut para transformar a la provincia en una suerte de “bisagra” en el debate del “sistema republicano”. Por lo tanto, la semana que viene podría traer dinamita.

Otra de las grandes puertas abiertas hacia el interior de la Patria mostró a Mendoza como una de las grandes protagonistas. Sucedió luego que se conociera una foto entre Elisa Carrió, el histórico dirigente de la Coalición Cívica en la provincia, Gustavo Gutiérrez, y Omar de Marchi, armador de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional y candidato a gobernador por el PRO en un intento de quitarle el distrito a la UCR.

La foto generó dos lecturas. Por un lado, el posible regreso de la Coalición Cívica al Frente Cambia Mendoza después del portazo dado el año pasado para irse al armado Vamos Mendocinos, junto al Partido Demócrata. El rompimiento se debió a diferencias internas al no encontrar, según manifestaron en ese momento en un comunicado, una forma de canalizar las distintas visiones para conformar una verdadera alianza de gobierno y no solamente una alianza electoral.

Por eso, la imagen entre Gutiérrez, Carrió y De Marchi fue tan importante. En diálogo con Los Andes, el mendocino de la Coalición Cívica aseguró que pretenden conversar “seriamente” en la provincia con los partidos integrantes de JxC a nivel nacional, cada uno aportando lo suyo. También reconoció que no renovarán su vínculo con Vamos Mendocinos y que con el PRO encontraron más coincidencias que con una UCR que todavía no se comunicó con ellos.

Otra de las lecturas de la foto estuvo orientada también al futuro electoral de Mendoza. En la provincia, De Marchi es el candidato de consenso del macrismo y buscará arrebatarle la provincia al radicalismo después de dos mandatos consecutivos y alternancia constante con el PJ desde el regreso de la democracia. En el PRO consideraron que existen chances ciertas de ganarle a Alfredo Cornejo, actual senador, posible compañero de fórmula de Patricia Bullrich y ex jefe ejecutivo de ese distrito cuyano.

Cornejo empezó a mostrar una agenda muy activa en la provincia pero no tomará ninguna decisión sobre su futuro electoral 2023 hasta febrero del año que viene. Para esa fecha, se espera alguna definición respecto a su ubicación en una boleta electoral, si será por la Casa Rosada o si buscará garantizar el mantenimiento de Mendoza para los boina blanca. El actual mandatario, Rodolfo Suárez, no puede reelegir, por lo tanto se hizo menester buscar otro dirigente.

Mientras Cornejo no defina su futuro electoral, los únicos anotados por la UCR son Ulpiano Suárez (Mendoza capital), Daniel Orozco (Las Heras), Tadeo García Salazar (Godoy Cruz) y Luis Petri, ex diputado nacional que saltó a la fama por su vínculo amoroso con la periodista Cristina Pérez. También podría ser uno de los nombres en la lista.

Ahora bien, si Cornejo decidiera volver a su provincia, dejaría vacante el lugar de compañero de fórmula de Bullrich. Esa dupla nunca fue oficializada pero se mostró muy cercana durante todo 2022 con fotos prácticamente de campaña. Siempre se buscó aclarar que no había nada cerrado pero, claramente, el senador se había transformado en el elegido de la titular del PRO. De suceder, quedaría rengo ese armado y debería buscar por otras latitudes, entendiendo que el radicalismo se mostró, en líneas generales, amigable con todos (menos con Mauricio Macri) pero con mucho vínculo con Horacio Rodríguez Larreta.

Por lo pronto, ninguna definición tendrá lugar este año. La semana que viene, en la Ciudad de Buenos Aires, la UCR tendrá su reunión de cierre del 2022. La que quedó, al parecer, en espera total es la de la mesa nacional de Juntos por el Cambio prevista para el 1 de diciembre, cancelada por el show escandaloso que se montó en la Cámara de Diputados cuando se intentaron renovar autoridades y crear universidades. Según lo planificado, iban a debatir cuestiones vinculadas al sistema energético nacional a la espera del programa conjunto, consensuado, de toda la coalición que no verá la luz hasta conocer cabalmente la situación económica que, en caso de triunfar en las urnas, recibirá el nuevo gobierno.