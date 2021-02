La Sindicatura General de la Nación (Sigen) publicó un informe en el que advirtió por "el nulo funcionamiento y la falta de cumplimiento de objetivos" por parte de la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FA S.E) durante el gobierno de Mauricio Macri.



Se trata de una empresa cuya estructura fue creada en mayo de 2015, a partir de la sanción de la ley 27.132, y reglamentada tres años después "con la misión de lograr un trabajo articulado de todo el sistema ferroviario nacional". Según esta norma, FA S.E debía armonizar el trabajo de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF S.E.) -ente responsable del transporte de pasajeros- con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E), responsable de las obras y desarrollos ferroviarios.



Sin embargo, la Sigen estableció que desde noviembre de 2018 (cuando se reglamentó la ley que estableció su creación) FA S.E "no cumplió con ninguno de los objetivos y competencias que le fueron asignadas". En ese sentido, la Sindicatura señaló que la empresa gestionada por el gobierno de Macri “no articuló, no integró y no consolidó ningún tipo de acción para poder coordinar el trabajo de todas las empresas ferroviarias, y promover mejoras en el sistema de ferrocarriles”.



Esta falta de funcionamiento de FA S.E repercutió "en la ausencia de planificación, en la superposición de tareas de las operadoras, en problemas de conectividad en todo el país, y en el abandono de obras de infraestructura básicas y esenciales en toda la red ferroviaria".



“La ausencia de trabajo y de articulación define extraordinariamente todo el accionar del gobierno anterior en esta materia”, sostuvo la Sigen. “Lo lamentable, una vez más, es que esto ocurrió a costa de una gran parte del pueblo, para la cual los ferrocarriles resultan un servicio esencial en el día a día, y también a costa de toda la economía argentina”, agregó el organismo de control.