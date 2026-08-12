Junto a gobernadores del Norte Grande, Elías Suárez llevó el reclamo por obras hídricas y tarifas para la región

En el marco de la 24ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, el mandatario Elías Suárez participó del encuentro de gobernadores en la ciudad de Posadas, Misiones, para consolidar una agenda común frente a los desafíos de infraestructura, energía y desarrollo regional. Allí estuvo presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como representante del Gobierno nacional.

Presidido por el anfitrión y misionero Hugo Passalacqua, estuvo presente Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Raúl Jalil (Catamarca). Además estuvo presente el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe y el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja, Federico Bazán.

Durante el encuentro debatieron un plan que mitigue los efectos del fenómeno del Niño, una Estrategia Federal Energética, con especial atención a las nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas y electricidad; y la construcción de una marca institucional común para la región. En este punto, el mandatario santiagueño planteó la necesidad de equiparar la situación tarifaria del Norte con la de las provincias del sur del país.

Cabe destacar que el Gobierno de Santiago del Estero destinó fondos propios para subsidiar las tarifas durante enero y febrero, con el objetivo de morigerar el impacto sobre los usuarios, mientras sostiene en el ámbito regional la necesidad de equiparar las condiciones tarifarias del norte con las del sur del país.

Además, impulsa una agenda federal que contemple las particularidades de la región en materia de transporte y costos de gas y electricidad, como parte de una estrategia para garantizar mayor equilibrio energético y favorecer el desarrollo productivo.

En este sentido, Suárez manifestó la importancia de sostener una interacción permanente con distintos organismos nacionales con el fin de llevar soluciones a la región.

Por último, el mandatario también propuso la concreción de más obras de limpieza y defensa en las zonas que se verían afectadas por los desbordes Río Dulce y Salado.

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