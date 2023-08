Represión en Jujuy: tras rechazo de la Corte Suprema, el Tercer Malón continúa firme en Tribunales

Si bien 10 representantes de los pueblos originarios iban a reunirse con los jueces de la Corte Suprema, el encuentro finalmente no sucedió.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy entregó este jueves un petitorio a la Corte Suprema de Justicia con las denuncias sobre la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en esa provincia tras la reforma de la Constitución y advirtió que continuará con la "permanencia y vigilia" frente al Palacio de Tribunales hasta obtener una respuesta.

"Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos", señaló el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa. "No nos permiten cubrir ni siquiera las necesidades de los derechos humanos básicos que deben garantizarse y hoy; no solo denunciamos el atropello del gobernador Gerardo Morales, sino del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque nos está limitando", agregó.

Una delegación de 10 representantes de los pueblos originarios que conforman el Tercer Malón de la Paz iba a reunirse el jueves con los jueces de la Corte, pero tras idas y venidas finalmente no los recibieron. "Mientras no tengamos respuesta no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el mensaje que queremos dar que seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades continuando la lucha de nuestros mayores", añadió Jerez, quien dijo que "en Jujuy no hay Estado de derecho, hoy se vive una dictadura".

Eduardo Barcesat, uno de los abogados de derechos humanos que los acompaña en su reclamo, afirmó que "los pueblos originarios sufrieron una vez más un maltrato innecesario por parte de los jueces". A las 12.30 estaba anunciada la reunión, pero finalmente alrededor de las 13.30 dejaron entrar solo al cacique Jerez, quien junto a los abogados apenas pudo entregar el petitorio al secretario de la Corte. En simultáneo, en el Congreso de la Nación, otra delegación del Tercer Malón participó de la presentación del proyecto para la creación de la "Comisión investigadora bicameral sobre la reforma constitucional y la violencia institucional" y de la "Comisión sobre pueblos indígenas".

En diálogo con Télam, Jerez dijo: "Queremos que la comisión sea de acciones directas, no solo de investigación, es decir que lleven adelante las denuncias de violencia institucional, de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y los bienes naturales que se viven hoy en la provincia de Jujuy". Además, "tienen que ver la reparación de los daños causados a los hermanos que están siendo arbitrariamente detenidos, imputados con multas exorbitantes, producto de las contravenciones ilegales. Por eso pedimos que las denuncias no queden archivadas, sino que también se presenten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", agregó.

Las 400 comunidades indígenas que conforman el Tercer Malón de la Paz representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya, Guaraní, y en esta oportunidad están acompañados por organismos e instituciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).

Por la tarde, tras el rechazo de la Corte Suprema, un grupo del Tercer Malón de la Paz se dirigió a Plaza de Mayo para participar de la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Una de las referentes de las comunidades, Aurora Choque, dijo: "Recién escuchaba que aquí no hay justicia, entonces ¿qué quiere la justicia de la Nación?, ¿De quién es la Nación?". "Esta mañana sufrimos discriminación, no dejaron entrar a nuestro hermanos a hablar con los jueces. ¿Por qué nos trata así, porque somos indios?", agregó. "Venimos a exigir justicia porque estamos sufriendo mucho en la provincia de Jujuy, pero si acá no nos atienden vamos a ir a la corte de la ONU", advirtió.

Luego de participar de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el grupo regresó a Plaza Lavalle, donde realizaron una radio abierta y se aprestaba a iniciar un "Festival permanente del Tercer Malón de la Paz", que se repetirá a diario a partir de las 18.

Con información de Télam