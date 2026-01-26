Jujuy: polémica por aumento de cargos municipales en El Carmen

El intendente de El Carmen, Víctor González, junto al gobernador Carlos Sadir.

La aprobación del Presupuesto 2026 de la Municipalidad de El Carmen abrió una fuerte controversia política y social. El concejal peronista Adrián Mendieta denunció la creación de al menos diez nuevos cargos jerárquicos y fuertes aumentos impositivos, mientras que el intendente Víctor González, del Frente Cambia Jujuy, el mismo espacio del gobernador Carlos Sadir, negó un crecimiento de la planta política.

La sanción del Presupuesto 2026 en El Carmen encendió una disputa que trascendió el Concejo Deliberante y se trasladó rápidamente a las redes sociales. El eje del conflicto es el presunto incremento de la planta política en un municipio que atraviesa serias dificultades financieras y depende en gran medida de una coparticipación que, según denunció la oposición, “no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos”.

El concejal Adrián Mendieta, dirigente peronista y exintendente de la ciudad, fue quien expuso públicamente la situación. Según detalló, el proyecto enviado por el Ejecutivo municipal y aprobado por el cuerpo deliberativo saliente incorporó al menos diez nuevos cargos jerárquicos, entre secretarías, direcciones y coordinaciones. “En el nuevo Presupuesto 2026 se aumentó el número de funcionarios. Se suman alrededor de diez cargos más, lo cual es absolutamente contradictorio con lo que el propio intendente venía diciendo en los medios sobre la superpoblación de empleados municipales”, sostuvo Mendieta.

Uno de los puntos más cuestionados fue la forma en que se aprobó el Presupuesto 2026. Mendieta apuntó directamente contra el presidente del Concejo Deliberante, Federico Mancini, a quien responsabilizó por haber habilitado una sesión “exprés”, realizada a puertas cerradas y sin debate público real. “Se trató de una sesión cerrada, sin debate real, donde se aprobaron pases a planta permanente, aumentos impositivos desmedidos y ahora vemos también el crecimiento de cargos jerárquicos”, denunció el edil. El concejal explicó que la votación se realizó antes del 5 de diciembre, con concejales salientes y sin la participación de la nueva conformación del cuerpo deliberativo, lo que, afirmó, deslegitima políticamente una decisión de alto impacto económico y social.

Las subas de impuestos

Además del aumento de funcionarios, Mendieta cuestionó con dureza los incrementos impositivos incluidos en el Presupuesto 2026. De acuerdo a sus cálculos, algunas tasas y contribuciones registraron subas de entre el 150% y el 250%, con un impacto directo en la economía cotidiana de los vecinos. "Quienes venden comida o productos en ferias tuvieron aumentos superiores al 200%. Es un golpe durísimo para quienes viven del día a día”, remarcó.

Para el edil peronista, si existiera una verdadera necesidad de incorporar personal municipal, la prioridad debería ser atender problemas estructurales de la ciudad. "Tal vez hacen falta trabajadores para combatir los basurales a cielo abierto o mejorar el mantenimiento de la ciudad, no funcionarios para pagar favores políticos”, disparó.