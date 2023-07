Aníbal Fernández llegó a Jujuy para intervenir el Partido Justicialista provincial

El ministro de Seguridad de la Nación llegó junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, llegó este lunes a la provincia de Jujuy junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para dar curso a la intervención del Partido Justicialista provincial. "No somos ni magos ni genios, somos compañeros y en este caso nos invitaron a ayudar a recomponer la estructura en cuanto a capacidad competitiva y otras posibilidades ciertas", expresó Fernández tras llegar esta tarde a Jujuy.

El ministro estuvo acompañado por los precandidatos de las dos listas de Unión por la Patria (UP) que competirán por cargos legislativos nacionales en las elecciones del 13 de agosto con la fórmula Massa-Rossi y en la tarde se reunió con dirigentes peronistas, entre ellos, el ex presidente del PJ jujeño Rubén Rivarola, actual diputado provincial y precandidato a senador nacional por UP, para la entrega de los atributos. Rivarola fue el principal apuntado por acompañar la reforma constitucional del gobernador provincial, Gerardo Morales.

En diálogo con la prensa local, Fernández contó: "Lo primero que hicimos fue reconocer lo que tenemos y cómo hacer para trabajar en conjunto para lo que se viene hasta el 13 de agosto y el 22 de octubre, para los que sean electos". Seguidamente, apuntó que el "objetivo" es ganar la elección y agregó: "Como se merece el peronismo jujeño".

En tal sentido, confió en la "capacidad de los hombres y mujeres del peronismo jujeño" para trabajar en la recomposición del partido a nivel local y "ojalá sea la última vez que Jujuy pase por ello". Fernández también destacó la disposición de Menéndez y consideró: "(Menéndez) está de campaña porque es intendente en Merlo y tiene que competir (por su reelección), sin embargo, cuando lo convocaron acá está conmigo".

El 14 de julio pasado, el presidente y titular del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Alberto Fernández, intervino el PJ de la provincia de Jujuy para "ponerlo en la misma línea del peronismo en todo el país, de una clara oposición al gobierno de Gerardo Morales y las políticas represivas", según comunicó en esa oportunidad desde Twitter la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

El ministro Fernández no descartó recorrer la ruta nacional 9 donde continúan varios cortes de ruta que llevan adelante las comunidades originarias que exigen la anulación de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Gerardo Morales.

"En esos lugares está mi gente, tengo a la Gendarmería a mi cargo", dijo y manifestó su anhelo de "poder hablar con las comunidades, conocer sus inquietudes y ayudarlas" a la vez que recordó que la justicia federal los autorizó a intervenir "pero no nos obliga a actuar y mucho menos a reprimir".