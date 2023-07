Milagro Sala apeló a la Cámara Electoral para que JxC no la use y hostigue en la campaña de elecciones 2023

La dirigente social detenida apeló una decisión de la jueza María Servini, quien le rechazó un amparo para que los precandidatos Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales dejen de hostigarla y humillarla y no utilicen su figura para hacer campaña y difamarla en las elecciones, tal como vienen haciendo. Julio De Vido hizo un planteo similar por el uso de una imagen suya en un spot macrista. También fue rechazado en primera instancia.

No les alcanzó con la proscripción “de hecho” de CFK. Los principales candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) siguen usufructuando la persecución judicial y hacen campaña de cara a las elecciones 2023 difamando a dirigentes sociales y políticos como Milagro Sala o Julio De Vido, quienes realizaron planteos ante la Justicia electoral para intentar frenar la estigmatización en su contra. Por ahora ambos encontraron reveses en tribunales.

Este lunes, Milagro Sala presentó una apelación ante la Cámara Electoral para que los precandidatos de JxC Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales dejen de hostigarla y humillarla y no utilicen su figura para hacer campaña y difamarla en las elecciones, tal como vienen haciendo. Se trata de un planteo que busca revertir una decisión de la jueza María Servini, quien le rechazó un amparo en ese sentido. “Las humillaciones y ataques a mis derechos humanos que en especial realiza el gobernador de Jujuy y pre candidato a vicepresidente de la Nación, no son ajenas a mi condición de mujer", denunció.

"El mensaje disciplinante es claro: una mujer, indígena, no solo será condenada judicialmente a la privación de la libertad sino que será insultada en cada acto público por las máximas autoridades todas las veces que crean tener con ello rédito político o les parezca conveniente para sus intereses”, cuestionó Milagro en su nuevo escrito.

El ex ministro Julio De Vido hizo una presentación de similares características que también le fue rechazada en primera instancia por Servini, el último viernes. De Vido, que no tiene condena firme, reclamó a la justicia electoral “que haga cesar e impida en adelante el uso de mi nombre e imagen con fines electorales por parte de todos los integrantes de Juntos por el Cambio” ya que no hacen más que estigmatizarlo. Por ejemplo, su imagen aparece en un spot oficial de Patricia Bullrich cuando la precandidata de macrista hace referencia a la corrupción.

La estrategia de JxC parece clara de cara a las elecciones: sacar provecho de la persecución judicial que se desató durante el macrismo y hacerla jugar en la campaña.

Milagro sigue pidiendo Justicia

“El pasado 10 de julio de 2023 solicité a la señora jueza con competencia en la justicia electoral que haga cesar e impida en adelante, todo acto de difusión, publicidad y/o comunicación por cualquier medio que, con fines electorales, en el marco de la actual campaña a presidente y otros cargos nacionales, se utilice mi nombre o mi situación judicial para captar la voluntad del electorado o cualquiera fuera su finalidad implícita o explícita. Sostuve que los demandados se han referido y se refieren en forma directa a mi persona y a mi situación judicial para estigmatizarme, humillarme públicamente, hostigarme y producirme toda forma de menoscabo a mi persona o derechos, violando el clima de tolerancia democrática que la ley exige impere en la presente campaña electoral”, recordó Milagro en un escrito que firmaron sus abogados Luis Duacastella, Verónica Heredia y María Florencia Piermarini y que ingresó formalmente este lunes a tribunales.

Milagro acusa a Morales, Bullrich y Rodríguez Larreta de realizar “declaraciones y anuncios públicos de campaña que me afectan gravemente ya que constituyen actos de humillación pública, absolutamente infundados, demostrativos de la clara persecución política de la que soy víctima desde el mismo momento de mi detención”.

Pero tal como informó El Destape, Servini rechazó el amparo que presentó la dirigente social perseguida. Para la magistrada con competencia electoral, que replicó los argumentos del fiscal electora Ramiro González, “no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la norma para la concesión del amparo” y consideró “que existen medios judiciales más idóneos para la resolución” del conflicto. No obstante, no dio ningún ejemplo de otro medio más idóneo.

Ante este cuadro de situación, Milagro realizó una apelación ante la Cámara Electoral para que se haga lugar a su pedido. “¿Cuál sería esa otra vía judicial más expedita al amparo para hacer cesar la vulneración a mis derechos humanos que las acciones de los demandados continúan provocando?”, se preguntó la dirigente social en la apelación. “Recurro a la señora jueza con competencia electoral porque los actos ilegítimos se producen en el marco de la campaña electoral que está ocurriendo en este momento, con fecha para las PASO para el 13 de agosto de 2023. Es decir, 22 días en los que los demandados continuarán utilizando mi situación de privada de la libertad como propaganda para obtener votos. Resulta evidente que cualquier proceso judicial jamás dará una respuesta efectiva, ni siquiera dará respuesta. Tan evidente que ni el Fiscal ni la señora jueza indican cuál sería esa otra vía”, cuestionó en un escrito de 12 páginas al que accedió este medio.

Milagro a través de sus abogados destacó que el juzgado electoral es competente para intervenir y debe hacerlo con urgencia. Básicamente, su letrados sostienen que:

El planteo está destinado a preservar el clima de tolerancia democrática de la campaña electoral.

Está en juego la aplicación de la Ley Electoral y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Las personas demandadas son precandidatos a Presidente (Bullrich y Rodríguez Larreta) y Vicepresidente de la Nación (Morales) y la elección para esos cargos depende del juzgado electoral que comanda Servini.

La “acción encuentra su procedencia en el art. 43 de la CN, el art. 4 de la ley 16.986, dada la urgencia en hacer cesar los actos de odio y persecución política constitutivos del eje de la campaña de los legitimados pasivos de esta acción”.

constitutivos del eje de la campaña de los legitimados pasivos de esta acción”. Las conductas que se le reprochan a Bullrich, Morales y Rodríguez Larreta son violatorias de la medida cautelar otorgada a Milagro por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) el 27 de julio de 2017.

el 27 de julio de 2017. Los hechos denunciados “constituyen claros hechos de violencia mediática, simbólica, psicológica y política” por la condición de mujer de Milagro y “requieren la inmediata intervención” de Servini.

“¿Se puede tolerar que un candidato a vicepresidente de la Nación afirme que soy ‘una gran delincuente que está presa’? ¿Cuánto más castigo recibiré? ¿Qué democracia tolera semejantes amenazas?”, se preguntó Milagro a través de sus letrados. Y agregó: “¿Tolera la democracia que un Jefe de la Ciudad de Buenos Aires -candidato a presidente de la Nación- afirme en campaña electoral que un gobernador -candidato a vicepresidente- me ‘metió presa’? ¿Estas expresiones acaso no vulnera la división de poderes?”.

Servini también rechazó planteo de De Vido

El ex ministro Julio De Vido, auspiciado por su abogada y esposa Alessandra Minnicelli, hizo una presentación de similares características a la de la dirigente social detenida en Jujuy que también fue rechazado por Servini. De Vido, que no tiene condena firme en ninguna de las causas que tiene en su contra, reclamó a la justicia electoral “que haga cesar e impida en adelante el uso de mi nombre e imagen con fines electorales por parte de todos los integrantes de Juntos por el Cambio”.

De Vido indicó que acude a la Justicia porque fue ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 y “se iniciaron causas judiciales en mi contra, en las que los candidatos opositores han sido promotores de mi estigmatización pública” y ahora, en plena campaña, vuelven a la carga para hacerse eco con los resultados del lawfare. “El modo en que los requeridos utilizan mi situación judicial para su beneficio electoral, hasta hoy con imágenes mías tomadas frente a Comodoro Py, difundidas por redes sociales se agrava teniendo en cuenta que muchos de ellos son denunciantes en causas en mi contra”, aclaró el ex funcionario, que fue espiado ilegalmente mientras estuvo encarcelado durante el gobierno de Macri. La referencia del exministro es a un spot de campaña de Bullrich donde se utiliza una imagen suya cuando la precandidata de JxC habla sobre corrupción.

“Con esta presentación busco evitar cualquier acto de violencia y estigmatización personas o contra mis cinco (5) hijos, diez (10) nietos y cuatro (4) bisnietos”, señaló De Vido, quien recordó en el escrito cómo fue la operación mediática que se montó durante el macrismo cuando fue detenido. En esa línea, aclaró que no es candidato y que “públicamente he manifestado que tampoco soy adherente a Unión por la Patria, es decir, no compito en modo alguno con ninguno de ellos y no sostengo ninguna campaña del hoy oficialismo”.

El pedido de De Vido fue rechazado por Servini, que se hizo eco del dictamen del fiscal Ramiro González, quien subroga la fiscalía electoral. De acuerdo a González, De Vido “no ha indicado hechos concretos que lo perjudiquen” y considera que la Justicia tanto penal como electoral no es el ámbito para tramitar su petición: “Considero que no existe circunstancia fáctica que amerite impulso de una investigación en este Fuero y, en relación a la pretensión introducida, entiende esta parte que la vía procesal escogida para el alcance de sus fines no es la apropiada, pues no es la justicia penal, ni la justicia electoral el ámbito donde deben ser atendidas acciones preventivas como las aquí requeridas”, escribió el fiscal, que no indicó cuál sería la vía correspondiente, y postuló el rechazo in limine del planteo.

Tal como hizo en el caso de Milagro Sala, el viernes Servini suscribió prácticamente lo dictaminado por el fiscal y rechazó el escrito de De Vido. Por ahora, JxC tiene vía libre para seguir usufructuando la persecución judicial y explotarla en la campaña electoral.