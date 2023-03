Juicio a la Corte: el faltazo de dirigentes PRO y la carta de Pepín con el 2x1 como telón de fondo

La comisión de Juicio Político continuó este martes con el proceso de recopilación de prueba en el proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. El foco estuvo en el escandaloso fallo cortesano del 2x1 que benefició a los genocidas. Brillaron por su ausencia Germán Garavano, Santiago Otamendi, José Torelli y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

La comisión de Juicio Político continuó este martes con el proceso de recopilación de prueba en el proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. El foco estuvo en el escandaloso fallo cortesano del 2x1 con el que se buscó beneficiar a los genocidas en el cómputo de su pena. Finalmente, en total declararon 6 testigos de los 11 que estaban convocados en un principio. Brillaron por su ausencia los cuatro dirigentes del PRO señalados de ser los encargados de negociar con la Corte en nombre del gobierno de Macri el fallo a favor de los represores: el exministro de Justicia Germán Garavano; quien fue su segundo en esa cartera, Santiago Otamendi –hoy juez de la Corte de la Ciudad-; el senador macrista José Torello; y el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Cada uno de ellos explicó los motivos de sus ausencias en notas que enviaron a la comisión. Tanto Pepín –a quien hoy la justicia de Uruguay le rechazó su pedido de refugio- como Torello cuestionaron la labor que lleva adelante el Parlamento.

El caso de Torello como el de Pepín fue abordado por la comisión este martes. Torello dijo en una nota enviada a la comisión que la Cámara de Diputados “carece de competencia para citarme” porque es un senador de la Nación. Adelantó que no “avala” ni “admite” que se le interrogue y que goza de inmunidad. Agregó que como integrante de la Cámara Alta si avanza el proceso será parte juzgadora en este jury. Su nota evidencia la reticencia del exjefe de asesores de Macri a allanarse al proceso. La respuesta se discutió este martes en la comisión que finalmente decidió volver a citarlo. Entre otras cosas, el bloque del FdT remarcó que sus fueros no son para evadir una citación testimonial de Diputados y está obligado a concurrir.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, también informó que Interpol ubicó a Pepín Rodríguez Simón, quien fue notificado en Uruguay de la citación para declarar ante la comisión. El exasesor de Macri le respondió a Interpol que la comisión “carece de facultades como para citarme” y afirmó que no iba a asistir porque estaba pendiente la resolución de su pedido de refugiado. La escribió el 17 de marzo, pese a que la Corte uruguaya resolvió su caso un día antes, el 16. El máximo tribunal oriental rechazó el pedido de refugio político y así reactivó el proceso de extradición del operador judicial de Macri que lleva prófugo 833 días.

La citación de Torello y Rodríguez Simón que hizo la comisión de Juicio Político es para ahondar en su posible participación con la Corte para que saliera el fallo del 2x1. El fallo “Muiña”, por el que se rebajaba el cómputo de la pena a los genocidas, lo firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco el 3 de mayo de 2017.

De acuerdo a la denuncia que se hizo ante la comisión, el puente de comunicación con Rosenkrantz lo habría establecido Pepín, muy amigo del abogado de Clarín que llegó a ese cargo a propuesta del exasesorprófugo. Pepin a su vez es amigo de Torello. Ambos fueron señalados por las crónicas de la época como quienes negociaron el fallo con la Corte. En lo que respecta al acuerdo con Rosatti, el contacto habría sido hecho vía Silvio Robles, su mano derecha.

Por su parte, tanto Garavano como Otamendi esgrimieron que tenían que viajar para evitar concurrir al Congreso. Al 1 y 2 de la cartera de Justicia de Macri se los convoca para ahondar en la línea investigativa que sostiene que Highton de Nolasco votó a favor del 2x1 a cambio de que el Gobierno de Cambiemos, a través de los abogados del Estado, no apele el amparo que le permitía seguir en la Corte a pesar de superar el límite d elos 75 años. Como la gestión macrista no se opuso, la cortesana pudo seguir en el cargo durante el macrismo.

Quienes sí concurrieron fueron:

Gladys Cuervo , quien era enfermera del Hospital Posadas, está jubilada y es la única sobreviviente del el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó allí. Declaró ante la Conadep y el Juicio a las Juntas. Fue la primera testigo de esta jornada. Al ser consultada por el oficialismo, Cuervo dijo que el fallo del 2x1 que benefició a Muiña fue "una amnistía encubierta". Consideró que se trató de una decisión "del partido judicial que vino a continuar con la obra del partido militar". En la misma línea se manifestó CFK en su discurso de este martes en el Foro Mundial de los DD.HH: la vicepresidenta consideró que el Poder Judicial en la actualidad cumple la función que en el siglo XX cumplió el "partido militar".



Y cerraron la audiencia dos integrantes de la vocalía de Rosenkrantz: Federico Morgenstern, proyectista del fallo del 2x1, y José Elías.

Morgenstern, que es secretario letrado de la vocalía del exabogado de Carín y trabajó 15 años en Comodoro Py, brindó la declaración más extensa. Dijo que mantuvo dos reuniones a solas con Highton de Nolasco por el fallo del 2x1 y un encuentro con Rosatti. Se escudó en el secreto profesional para no ventilar de qué hablaron pero dijo que fueron cuestiones jurídicas. Al ser consultado por el bloque del FdT dijo que fue la única vez que se reunió con aquellos dos supremos. Por ejemplo, no se volvió a reunir cuando se abordó el caso “Batalla” por el cual la Corte cambió el criterio del fallo “Muiña” (allí el único que votó en disidencia fue Rosenkrantz). Si bien rechazó la hipótesis de que hubo una negociación con el gobierno para impulsar el fallo del 2x1 también aseguró que no sabía que Highton tramitaba un amparo para permanecer en el cargo.

Tras escuchar a los testigos, la comisión votó ampliar prueba y citar a periodistas que cubrieron la firma del fallo del 2x1 y su trastienda. El diputado del FdT Rodolfo Tailhade adelantó que va a pedir ampliar la prueba y requerir a la AFIP información sobre Moromedia, la empresa de la que era socio fundador Silvio Robles, la mano derecha de Rosatti.