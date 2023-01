Quintela aseguró que son "18 gobernadores" los que apoyan el juicio a la Corte

El gobernador de La Rioja destacó que los mandatarios a favor del juicio son más que los 11 que firmaron la denuncia. "Conozco su hombría de bien y sé que van a defender los intereses de su provincia", afirmó.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que son 18 los jefes provinciales que respaldan el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pese a que fueron once los que rubricaron el proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández. "Creo que vamos a apoyar. Somos 18 los gobernadores que, en realidad, apoyamos la sustanciación del juicio político", declaró en diálogo con El Destape Radio.

Si bien fueron once los gobernadores que firmaron el proyecto, Quintela señaló: "Algunos no estuvieron acá y otros no quiero opinar, pero conozco su hombría de bien, y se que son hombres que van a defender los intereses de su provincia". Sin dar precisiones sobre quiénes son esos gobernadores, conjeturó: "No me consta para nada, pero deben tener algún asunto con la Corte referidos a los intereses de su provincia". Incluso aventuró que "si nos animamos un poco, van a tener más defendiendo sus recursos".

Respecto a la ausencia de respaldos de gobernadores que no son del peronismo, Quintela observó que lo hacen "por razones políticas, por que pertenecen a la oposición". En ese sentido, cargó contra el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y jefe provincial de Jujuy, Gerardo Morales", y apuntó que "tendría que explicarle a su gente por qué no defiende los intereses de los jujeños".

En esa sintonía, señaló que "el partido radical tiene valores y principios en su origen que están desdibujando por completo", y afirmó que "hay cuadros intermedios" del radicalismo "que están reclamando volver a los orígenes, que no pueden convalidar el sostenimiento de los que están planteando desde la UCR". Esto en referencia al fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de Coparticipación Federal y fue uno de los detonantes de la decisión del Presidente de pedir el juicio político en el Congreso. Fue así que aventuró, sobre el no reclamo de la UCR: "Creo que ese debate va a aflorar en algún momento y generar una profunda crisis interna en el radicalismo".

Sobre el pedido de juicio político, afirmó que "las voluntades política son importantes, pero lo más importante es desnudar esta organización" entre el Poder Judicial y la oposición. "Tenemos que defender el federalismo y los recursos que son propios de las provincias argentinas que nos permiten achicar las asimetrías", remarcó.

Por último, consultado sobre la posible oferta electoral del Frente de Todos, Quintela expresó que el hecho de que el eventual candidato presidencial "no sea de Capital Federal, por el momento" le parece "excelente". En ese sentido, definió como "potables" a los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Capitanich (Chaco); el ministro de Economía, Sergio Massa; Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.