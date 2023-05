Marchi describió el "descontrol" en la obra social de los judiciales: "Informé y no se avanzó"

El ex secretario general de Administración de la Corte Suprema habló en El Destape Radio semanas después de que lo trasladaran a la Cámara Federal de la Seguridad Social.

El ex secretario general de Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi, dio detalles de las presuntas irregularidades que denunció en la obra social de los judiciales (OSPJN) y manifestó que hubo "un descontrol, donde la contabilidad juega un papel fundamental". "No hay contabilidad de la obra social del poder judicial y eso no permite el control de gastos. En el período de (Juan Carlos) Maqueda no hubo contabilidad en la obra social en la Corte y con (Horacio) Rosatti no hubo avances", dijo este jueves en El Destape Radio.

Marchi reiteró que su traslado a la Cámara Federal de la Seguridad Social fue por los informes que elevó sobre las presuntas irregularidades. "El informe muestra claramente que lo que he planteado es la realidad", expresó, y agregó: "Se me ha traspasado sin haberme avisado. Hasta el día de hoy nadie habló conmigo".

Además, explicó cuál fue el motivo por el que llegó a investigar la OSPJN: "La pandemia hizo poner al descubierto un montón de cosas. Luego de la pandemia, allá por mediados de 2021, se asentaron los problemas de la obra social en cuanto a prestaciones. A partir de ello, los ministros tomaron la decisión de ponerme al frente de la supervisión de la obra social". En ese sentido, puntualizó: "Había contratos precarios, en 80 locaciones de servicio, que hoy todavía subsisten".

Por otra parte, el ex secretario general de Administración de la Corte reiteró que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, dio la orden de eliminar el mail del presidente de la Corte Suprema. "Si realmente, más allá de que corresponda o no eliminar un mail, no se hace por la vía que corresponda, no es una situación que marque la formalidad", añadió.

El miércoles, Marchi había declarado como testigo en Comodoro Py, en el marco de de la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. "El solo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos", había expresado tras vincular su traslado a la Cámara Federal de la Seguridad Social con los informes que hizo sobre las irregularidades en la obra social.

Marchi fue convocado por el juez federal Ariel Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar "respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación", según pudo recoger Télam. Si bien estaba citado para dar testimonio este miércoles en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados este miércoles, avisó que tenía que presentarse ante Lijo y la Comisión lo volvió a citar para el martes 9 de mayo.

La semana pasada, Marchi ya declaró como testigo ante la Comisión de Juicio Político y denunció amenazas. "Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad", señaló.

El ex secretario general de Administración de la Corte fue desplazado de su cargo el último 20 de abril, un día después de presentarle a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, cuatro informes sobre las presuntas irregularidades. Frente a la Comisión, denunció que la obra social perdió 3 mil millones de pesos entre 2021 y 2022 por malos manejos financieros.