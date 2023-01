Juicio político: el FDT no descarta convocar a los jueces de la Corte al Congreso

El titular del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, anticipó que los magistrados denunciados pueden ser llamados a comparecer ante la Comisión de Juicio Político.

El oficialismo puede llamar a los jueces de la Corte Suprema a comparecer ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, anticipó el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez. “En primer lugar, quiero resaltar la decisión política del Presidente de la Nación junto a los Gobernadores”, destacó Martínez este jueves en diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin, y agregó que "vamos a tener la oportunidad de dar un debate muy transparente de cara a la ciudadanía porque para nosotros está en juego la división de poderes y la propia democracia".

En ese marco, detalló, sobre el proceso de avance del juicio político, que "la instancia probatoria, una etapa en donde junta elementos y puede convocar a los denunciados y a testigos. Va a ser una etapa muy jugosa dentro del trámite en la Comisión de Juicio Político". De este modo, abrió la posibilidad de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda sean citados ante la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre las causales de juicio que se les imputan.

"Hay sobrados elementos para que podamos impulsar el juicio político", consideró Martínez, y precisó que "los dos pilares de nuestra acusación tienen que ver con el parate absoluto del Consejo de la Magistratura y este fallo escandaloso a favor de Rodríguez Larreta con los fondos que se le sacan al interior de la Argentina y se le dan a la CABA".

Y resumió, en relación al funcionamiento del máximo tribunal, que “hubo un tiempo virtuoso, pero desde el año 2012-2013 para acá, el funcionamiento de la Corte Suprema viene siempre para atrás".

Acerca del acompañamiento del oficialismo al pedido de juicio político, Martínez señaló que "en un bloque de 118 diputados, siempre vas a tener matices en las intensidades de las cosas", aunque remarcó que "hay una clara conciencia de la necesidad de avanzar con un análisis a fondo del funcionamiento de la justicia argentina y particularmente de la Corte Suprema de Justicia"

En referencia a la postura que tendrá la oposición, consideró que "todas las miradas tienen que estar presentes a lo largo de este proceso", y anticipó que no se imagina "una oposición haciendo una obstrucción plena del funcionamiento de la comisión de juicio político. No le va a convenir ni a ellos". "Uno no puede obstruir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado porque a mí no me gusta determinada cosa", sostuvo.

"Estamos frente a una enorme oportunidad institucional. Tenemos que darnos cuenta que podemos estar efectivamente cerca de la apertura de un nuevo tiempo político institucional en la República Argentina", cerró el jefe del bloque oficialista.