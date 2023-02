Chats entre D'Alessandro y Robles: cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

El legislador macrista Pablo Tonelli y sus pares del oficialismo Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau mantuvieron una discusión por la negativa de la bancada opositora a que se cite a declarar al funcionario porteño con licencia y al vocero de Horacio Rosatti.

La reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación realizada este jueves fue escenario de un cruce entre el legislador del PRO Pablo Tonelli y sus pares del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau por la negativa de la bancada opositora a que se cite como testigos al ministro de Seguridad porteño con uso de licencia Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Ambos están señalados en la denuncia del oficialismo contra los cuatro jueces del máximo tribunal por los presuntos chats que mantenían y en los que intercambiaban información sensible que afectaba a Juntos por el cambio y la gestión porteña.

"Desde ya planteo que Robles y D'Alessandro no pueden ser citados a declarar como testigos", comenzó el diputado del PRO, quien estimó que en caso de presentarse, el ministro en uso de licencia y Robles "lo único que van a hacer es sentarse acá y decir que se niegan a declarar porque lo puede afectar y constituir una declaración contra uno mismo, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución". La espada jurídica del macrismo en la Cámara baja sintetizó: "Nos oponemos a esa prueba, esas dos personas no pueden ser citados como testigos".

Por el lado del Frente de Todos, Tailhade reclamó que D'Alessandro y Robles asistan a la comisión y expliquen eso mismo, ya que ellos son los que están en mejor "conocimiento de su propia situación procesal".

Dirigiéndose a Tonelli, el legislador kirchnerista se preguntó: "¿Por qué aparecen usted o (el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel) López como defensores antes de tiempo? Que vengan ellos y en todo caso digan que no van a responder porque están imputados ¿Están imputados o no? ¿La causa existe o no?" Además, Tailhade lanzó: "¿Y si vienen D'Alessandro y Robles y quieren declarar? ¿Ustedes se van a oponer?"

Luego, Moreau observó "una contradicción enorme que se planteó" por parte de los representantes de Juntos por el Cambio sobre si la causa vinculada a los presuntos chats "está cerrada o archivada", preguntandose si se encuentra en este último caso, "por qué no pueden venir" Robles y D'Alessandro.

Desde la bancada opositora le respondieron que no están sobreseídos, por lo que el diputado de origen radical retrucó: "¿Ustedes saben de antemano entonces que no van a venir?", por lo que les planteó que "preferiría que vengan y lo digan ellos".