Acorralan a D'Alessandro: le tomarán datos biométricos para constatar la veracidad de los chats filtrados

El oficialismo aprobó la toma de la huella biométrica de voz del exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo de D’Alessandro para certificar vía una pericia la verosimilitud de los chats filtrados, entre los que se destacan los que intercambió con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. La comisión busca probar actos de corrupción y tráfico de influencias y de sentencias con el Alto Tribunal. Además: el faltazo del supremo Juan Carlos Maqueda y los próximos testigos citados.

La comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados que lleva adelante el proceso contra la Corte Suprema aprobó este jueves una medida para confirmar la veracidad de los chats filtrados que involucran al ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, entre los que se destacan los que intercambió con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. El oficialismo impuso su mayoría en el marco del proceso que les sigue a los cuatro ministros supremos en el Congreso y este jueves aprobó que se realice la toma de la huella biométrica de voz del ex funcionario de la Ciudad para luego realizar una pericia. Pretenden que se compare la voz que surge de las filtraciones con la del ex ministro e identificar coincidencias. De esta forma, la comisión busca probar actos de corrupción y tráfico de influencias y de sentencias entre el gobierno porteño y el Alto Tribunal.

La iniciativa la propuso el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, en el marco del caso “coparticipación” que se les sigue a Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz y fue acompañada por todo el bloque oficialista de la comisión. La oposición se opuso pero no logró obstaculizar la medida. Según fuentes legislativas, la propia comisión que preside Carolina Gaillard (FdT) podría cursar la orden para la realización del procedimiento. Tailhade solicitó que la pericia la realice la división de la policía científica de la Policía Federal.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además de los chats de D’Alessandro, la comisión también aprobó la citación de nuevos testigos en pos de avanzar sobre el trasfondo de la medida cautelar por la cual la Corte aumentó de forma arbitraria el porcentaje de la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. Entre los testigos convocados se encuentran el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio (a quien se convocó para después de las elecciones en Entre Ríos) e Ignacio Mahiques, actual juez de la cámara penal de la Ciudad e hijo del “huemul” Carlos Mahiques. Según Tailhade, Ignacio Mahiques festejó su cumpleaños en el hotel Four Seasons en agosto del año pasado y allí habrían concurrido juntos D’Alessandro y Robles, tal como trascendió en notas periodísticas.

La ronda de testigos por la medida cautelar de la coparticipación en favor de la Ciudad comenzó este miércoles con la declaración del subprocurador del Tesoro Horacio Diez, quien trabajó la respuesta del Estado a la Corte por ese tema, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, por donde debía pasar el caso pero tal como confirmó este miércoles, no pasó.

Respecto a la cuestión de los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial, la comisión esperaba para este miércoles la presencia del supremo Juan Carlos Maqueda o un informe con un descargo suyo sobre los cargos que se le achacan por esas irregularidades. El cortesano eligió el silencio. La presidenta de la comisión, Gaillard, indicó que eso no obtura el avance de la investigación y postuló la creación de una subcomisión para continuar profundizando en los desmanejos de la prestadora de salud de los judiciales. Esa subcomisión estará integrada por 3 diputados oficialistas y 2 opositores y será presidida por la diputada del FdT Vanesa Siley.

Los chats de D’Alessandro

El diputado Tailhade pidió este miércoles que se realice la toma de la huella biométrica de voz del Ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo de D’Alessandro, “por ser de interés a probar actos de corrupción, tráfico de influencias y redacción de autos procesales y sentencias ‘a medida’ por parte del Juez y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”. El legislador postuló que una vez que se recepcione esa huella de voz “se realice la prueba pericial correspondiente para identificar coincidencias entre los diversos cuerpos de voz”.

“Dado que estas ‘huellas de voz’ son una prueba pertinente y útil para acreditar maniobras delictivas compatibles con el tráfico de influencias como práctica habitual y organizada, es importante su pesquisa a los fines probatorios. Máxime, cuando los audios o chats de un teléfono pueden borrarse pero la voz no puede ser adulterada”, señaló Talhade en un escrito que presentó a la comisión.

En el mismo escrito, el diputado del FdT pide se invite a D’Alessandro “para la extracción voluntaria de huella biométrica vocal, a realizarse con la colaboración de la ‘División de Acústica Forense de la Policía Federal Argentina’, que se convocará a tal efecto y se le pedirá que instrumente técnicamente el proceso”. A la vez, en forma simultánea, requirió “se comisione a la Policía Científica de la Policía Federal para que, junto con Investigaciones del mismo cuerpo, proceda a la extracción de huellas de voz de Marcelo D’Alessandro de ‘fuentes de acceso público irrestricto’”. Esas fuentes abiertas pueden ser reportajes televisivos, añadió el legislador.

Esto fue aprobado por la comisión.

Durante la audiencia de este miércoles, Talhade explicó: “Tenemos en las actuaciones que viene llevando la comisión incorporadas a través de la prensa la filtración de los chats que revelan conversaciones de D’Alessandro y Silvio Robles, director general de la vocalía del juez Rosatti. En esos chats hay audios en las distintas filtraciones de Marcelo D’Alessandro. No solamente se escribían y chateaba con Robles sino que también hay audios de D’Alessandro en distintas situaciones. Para nosotros, los chats son una prueba más, un indicio de nuestra hipótesis de investigación, que es la connivencia de la Corte y el gobierno de la Ciudad alrededor de este caso”, es decir, del aumento de la coparticipación a la Ciudad en un año electoral. “Por eso es clave que nosotros podamos corroborar la verosimilitud de estas conversaciones de D’alessandro”, postuló Tailhade.

El diputado del FdT afirmó que esta medida es necesaria ya que aún la comisión no cuenta con la declaración testimonial ni de Robles ni de D’Alessandro. “Esta es una prueba independiente que tiene que ver con un peritaje sobre los audios que se le atribuyen a Marcelo D’alessandro”, agregó.

La medida fue rechazada por la posición. El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, dijo que se trata “de prueba ilegal”. “La prueba no se puede utilizar y mucho menos blanquear o subsanar por una huella de voz. Entiendo que Tailhade pidió esto mismo en el Consejo de la Magistratura y como no tuvo suerte ahí y lo pide acá. Es inadmisible”.

El diputado del FdT Leopoldo Moreau retrucó: “Los chats se conocieron por medio de fuentes públicas, es decir, medios de circulación pública, y son conversaciones de funcionarios públicos atinentes a cuestiones públicas. En el derecho comparado hay muchos antecedentes de darle a ese tipo de conversaciones ciertos grados de verosimilitud”. En esa línea, sostuvo que lo que se busca determinar es si D’Alessandro y Robles estaban “traficando sentencias, negociando sentencias” y “hablando sobre coimas en relación a un servicio público que se prestaba en la Ciudad de Buenos Aires”. “Creo que es pertinente solicitar esa prueba”, concluyó.

Testigos

Durante este miércoles expusieron en la comisión sobre el trasfondo de la cautelar cortesana en favor de la Ciudad por la coparticipación tanto Horacio Diez (subprocurador del tesoro de la Nación) como Joaquín Alperovich (titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte).

En diciembre del año pasado, la Corte decidió mediante una cautelar, sin ninguna justificación ni cálculo ni índice, que la Ciudad reciba el 2,95% de la coparticipación, mientras resuelve si amplía ese porcentaje al 3,50% al cuál lo había elevado Mauricio Macri por decreto o lo retrotrae al 1,4% que estaba antes de la asunción del referente del PRO. Esa decisión fue festejada por Macri y Horacio Rodríguez Larreta mientras que fue cuestionada por la mayoría de los gobernadores.

Horacio Diez trabajó la respuesta del gobierno a la Corte y cuestionó el aumento de la coparticipación a la Ciudad: “No van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad”, afirmó. El macrismo justificó ese aumento con el traspaso de la Policía. Luego redujo el 3,75% al 3,50%. Aleprovich, por su parte, confirmó que el tema nunca pasó por su unidad de análisis.

Luego se conocerían los chats adjudicados a D’Alessandro donde intercambia información respecto a ese y otros casos con Robles, la mano derecha de Rosatti. Por eso el pedido de Tailhade.

Según informó Gaillard, la siguiente reunión de la comisión será el martes próximo a las 13 y se seguirá abordando el tema de la coparticipación. Se espera contar en aquella jornada con las declaraciones de:

Sivina Batakis , exsecretaria de la Secretaría de las Provincias, del Ministerio del Interior.

, exsecretaria de la Secretaría de las Provincias, del Ministerio del Interior. Gabriel Astarloa , procurador General de la Ciudad de Buenos Aires.

, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Rodríguez , titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte

, titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Los fiscales de Estado de Catamarca (Marcos Denett), de Santiago del Estero (Raúl Abate), de Santa Cruz (Fernando Pablo Tanarro) y de La Rioja.

Además, se aprobó citar como testigos durante el proceso a:

Al mentado Ignacio Mahiques, por su festejo de cumpleaños en el Four Seasons , al que habrían concurrido juntos D’Alessandro y Robles.

, al que habrían concurrido juntos D’Alessandro y Robles. A Rogelio Frigerio, exministro de Interior, quien en 2016 reconoció que Mauricio Macri había entregado dinero de más a la Ciudad. Se lo convocará luego de las elecciones en Entre Ríos, donde es candidato a gobernador.

Se lo convocará luego de las elecciones en Entre Ríos, donde es candidato a gobernador. Pedro Goyochea , asesor general de Gobierno de La Rioja.

, asesor general de Gobierno de La Rioja. Sergio Acevedo, Ricardo Yamone y Guillermo Anderson , letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieron en audiencias de conciliación.

, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieron en audiencias de conciliación. Ministros de economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán, Catamarca.

El faltazo de Maqueda

El supremo Juan Carlos Maqueda estaba citado este miércoles a la comisión de Juicio Político para hacer su descargo sobre las acusaciones que pesan en su contra por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN). No estaba obligado a concurrir y podía enviar un informe. Pero Maqueda eligió el silencio.

“El doctor Maqueda no ha asistido a la comisión a efectuar los descargos ni lo hizo por escrito”, explicó Gaillard. “Esto no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a elaborar la acusación correspondiente a los cargos formulados por mal desempeño”, explicó en referencia al caso de la prestadora de salud de los judiciales.

Además, la titular de la comisión de Juicio Político informó la creación de una subcomisión para investigar otros períodos de la obra social judicial. La etapa que complica a Maqueda es la extiende de 2008 a 2021 Maqueda. Pero hay dos etapas más: una en la que la OSPJN estuvo bajo la supervisión del secretario Daniel Marchi y otra en la que lo estuvo bajo la órbita del doctor Mariano Althabe durante la presidencia de Rosatti.

“Lo que definimos es que se creara esta subcomisión a fin de que siga investigando el resto de los períodos”, señaló Gaillard. La comisión tendrá 5 integrantes, 3 por el oficialismo y 2 por la oposición. Estará presidida por la diputada del FdT, Vanesa Siley. La subcomisión propondrá a la comisión la prueba a producir para seguir investigando los desmanejos en la obra social de los judiciales.