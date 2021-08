El gobierno pidió a formadores de precios que sean "más solidarios"

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación habló con El Destape Radio y cargó contra los formadores de precios y su incidencia en la inflación.

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, dialogó con El Destape Radio y se refirió a la suba de precios y la inflación. En ese marco, destacó las medidas del Gobierno con los precios populares sobre ciertos productos e invitó a los formadores de precios a ser "más solidarios".

Luego de pormenorizar las últimas medidas del Gobierno sobre el empleo formal de los trabajadores rurales, Juan Zabaleta fue consultado sobre los nuevos índices de inflación y aseguró que le preocupa la suba de los precios. "Claro que me preocupa y claro que es un problema. Los formadores de precios, los empresarios de los alimentos tienen que entender que tienen que ser más solidarios en esta etapa".

"El Gobierno está trabajando en ese sentido, sentarse en las mesas que haya que sentarse para explicarles a los formadores de los precios de los alimentos que no es por ahí, que el Gobierno hace un esfuerzo enorme", observó al tiempo que destacó: "los programas que tiene el Gobierno y que estamos implementando con el mercado federal y precios populares ayudan mucho, muchísimo a cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas".

"Es un llamado de atención y un trabajo del Estado que tiene en claro a quién tiene que defender y a quién tiene que cuidar que es el bolsillo de los argentinos. En ese sentido, bueno, que se termine de entender que tienen que ser un poquito más solidarios y, en ese camino, estamos", reforzó.

En otro orden, el exintendente de Hurlingham se refirió al acto en Entre Ríos en el que acompañó al presidente Alberto Fernández para anunciar el plan para promocionar el trabajo registrado en el sector agropecuario y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales.

"Los productores nos contaban que perdieron el 30% de la cosecha por no tener mano de obra. Tenés argentinas y argentinos que, por no perder el plan social, no accedían a estos trabajos (por temporadas)", explicó. A continuación, celebró que "250.000 personas que tienen plan social van a poder trabajar en la cosecha sin perder el plan social".