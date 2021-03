José Luis Espert aseguró que Pedro Cahn debería "estar preso" por su "cuarentena cavernícola".

No es novedad que José Luis Espert se muestre en contra de las medidas aplicadas por el Gobierno. Esta vez, el político liberal, líder del partido UNITE y de los negacionistas de la pandemia apuntó directamente contra Pedro Cahn, específicamente por su trabajo a la hora de enfrentar la pandemia del coronavirus durante el 2020.

Todo comenzó a partir de las declaraciones de Cahn que, a un año de la llegada del coronavirus a Argentina, hizo un balance sobre las medidas adoptadas y se refirió a las decisiones que estuvieron bien y a las que se pueden mejorar ahora que se tiene más conocimiento sobre el virus. La mayoría de los medios de comunicación hizo foco en una frase que dijo el infectólogo: "La enseñanza de 2020 es que ya no hacen falta cuarentenas tan largas". Ahora, con la vacuna aplicándose y un año de investigación sobre las formas más eficientes para cuidarse del virus, la medida más extrema no está en el horizonte cercano.

La frase despertó la furia de la oposición, dispuesta a criticar todo (y luego desdecirse, como con la vacuna Sputnik V) que sin analizar el contexto disparó contra Cahn por no haberse dado cuenta en su momento que la solución no era el aislamiento obligatorio. Uno de los indignados fue José Luis Espert, que aseguró que Cahn debería "estar preso, bien tras las rejas": "Destruiste vidas, emociones, comercios, industrias, esperanzas, etc. con tu cuarentena cavernícola".

Qué dijo Pedro Cahn

Pedro Cahn dio una entrevista a Tiempo Argentino en la que hizo un análisis sobre cómo está atravesando Argentina la pandemia del coronavirus y opinó sobre las medidas adoptadas durante el año pasado. El infectólogo y director de la Fundación Huésped fue autocrítico y opinó que "cuando pase todo esto tenemos que pensar muy bien qué cosas que pasaron no pueden volver a pasar, y qué costumbres y hábitos que incorporamos hay que mantener".

Además, se mostró preocupado por dos cuestiones: el avance de la segunda ola y las mutaciones del virus. "Estamos en una carrera desigual, porque el virus empieza a mutar antes de que la gente esté vacunada", afirmó y marcó que la situación en Brasil es un claro ejemplo del caos sanitario: "El Gobierno de Brasil con campañas antivacunas y anticuidados, y felicitando las marchas anticuarentena para desesperación de los gobernadores, el resultado es de 3000 muertos por día".

Al referirse sobre los cuidados a tener para evitar la segunda ola admitió que "los cierres totales son inaplicables" y que "podés hacerlo solo por 24 horas, y no sirve para nada", pero que hay cosas que se pueden evitar, como viajar al exterior. "Acá hay una tensión entre la necesidad sanitaria y la económica", destacó el infectólogo.

Sus declaraciones sobre la cuarentena

Cahn coincidió con el periodista al afirmar que parece difícil volver al confinamiento de hace un año. El director de la Fundación Huesped marcó que actualmente "se usa la pandemia para hacer política y se atacan las medidas": "Si suben los casos, es culpa del Ministerio de Salud; si ponen limitaciones para que no suban, es una "infectadura" que anula las libertades de las personas. Es muy difícil manejar las cosas así".

Sobre este punto, el infecólogo marco una enseñanza importante del año pasado: "Ya no hacen falta cuarentenas tan largas". "Una enseñanza que nos deja el año pasado es que no tenés que tomar las mismas medidas de Usuahia a La Quiaca al mismo tiempo", comenzó diciendo Cahn y agregó que "con diez días de aislamiento sabemos que es posible controlar gran parte del fenómeno, y por ahí necesitás hacerlo en Buenos Aires y no en Tucumán, o viceversa". "Habrá que tomar esos lugares donde haya rebrotes"; afirmó el experto.

