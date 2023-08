Violenta provocación "libertaria" en una universidad pública

Seguidores del candidato ultraderechista Javier Milei colgaron un pasacalles en la puerta de la Universidad Nacional de La Matanza.

Una violenta provocación, un cartel que hace campaña por el candidato ultraderechista Javier Milei (por La Libertad Avanza) apareció en una universidad pública en estos días. Según pudo saber El Destape, el pasacalles fue visto en las inmediaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) y trata de "parásitos" a las personas que asisten a esa casa de altos estudios, en el oeste del Conurbano bonaerense. Milei, que apuesta a llegar a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, propone eliminar el Ministerio de Educación, está en contra de la educación pública y ya anticipó que en un posible gobierno suyo, en las escuelas como en las universidades nacionales, pasaría a adoptarse un sistema de "vouchers".

"Pagá tu universidad pará$ito. Mieli 2023", dice el pasacalles. Hasta donde pudo saber este medio, habría sido colgado el domingo por la noche en la intersección de las calles Avenida Perón y Florencio Varela, y las autoridades universitarias lo retiraron al día siguiente. En el cartel, también aparece un león, símbolo con el que identifican al diputado ultraderechista.

El plan de Milei para Educación

Tras haber alcanzado el 30 por ciento de los votos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el candidato de la LLA, hizo su propio derrotero por los medios de comunicación y contó algunos de sus planes. Entre ellos, contó ante la prensa que crearía un Ministerio de Capital Humano, Niñez, Educación, Salud y Desarrollo Social. Sin dar demasiadas precisiones, consideró que la educación obligatoria "no funciona" y propuso un sistema de vouchers, como el que funcionó en Chile, impulsado durante la dictadura pinochetista -que instaló un sistema subsidiario del Estado- que sólo generó segregación social y una muy baja calidad.

"El sistema de la obligación no funciona", dijo Milei, y manifestó que su plan es: "Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar, cambia el sistema, el tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta". Alberto “Bertie” Benegas Lynch, una de las figuras más cercanas a él, también se posicionó al respecto. "La educación tendría que ser un negocio. Y no debería ser mala palabra. Es el mercado pudiendo asignar los recursos a las necesidades", expresó, al agregar inmediatamente que "si no se trata como negocio y se trata como un derecho, sonaste", dijo recientemente el candidato a primer diputado nacional en una entrevista con DiarioAr.