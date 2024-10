El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló que cobra 3,2 millones de pesos por mes por su cargo y que no le alcanza para vivir. Se comparó con los docentes y dijo que ellos trabajan part time y pueden combinar trabajos. Lo hizo en medio de la polémica por el desfinanciamiento de las universidades por parte del Gobierno de Javier Milei y las auditorías a las instituciones educativas superiores.

“La inflación nos afectó a todos, en mi caso particular yo tengo congelado desde el mes de diciembre, sin embargo estoy haciendo un servicio, que creo que tengo que hacer a esta altura de mi vida. Tengo ahorros y los estoy usando todos los meses, porque no me alcanza, estoy aportando todos los meses parte de mis ahorros para llevar adelante esto, porque lo que cobro en el Estado no me alcanza“, afirmó Blanco en diálogo con El Destape 1070.

En este marco, fue consultado sobre cuánto cobra por mes y reveló que tiene un sueldo de 3,2 millones de pesos en bruto y aún con eso no le alcanza. “No me alcanza, tengo una hija en la facultad, una hija en la primaria, pago expensas, pago luz, inmobiliario en la provincia de Buenos Aires”, enumeró Blanco. Ante esta revelación, Ari Lijalad le planteó que se imagine un docente que cobra 200 mil pesos, a lo que Blanco respondió: “Bueno, el docente tiene otras actividades”. Frente a esta relativización, el conductor planteó que el educador “tiene que tener diez trabajos”.

Blanco actualmente se desempeña como síndico general de la Nación pero anteriormente fue director de The Exxel Group, gerente General de Argencard SA, director General del Swiss Medical Group y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, además de presidente y director del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.

En el mismo diálogo, el titular de la Sigen cuestionó que se diga que a los docentes universitarios no les alcanza su salario para vivir porque -dijo- suelen tener actividades profesionales por fuera de su labor educativa. “Cuando se dice que a los docentes no les alcanza el sueldo, hay que ver de qué estamos hablando. La mayoría son part time; profesionales que enseñan en la universidad pero que además tienen su estudio o su actividad profesional por separado. Solo en algunas facultades hay profesores que son full time o de dedicación exclusiva”, argumentó el titular de la Sigen.

“No conozco el tema de los nodocentes. Creo que han tenido el mismo aumento que el resto de la administración pública, por lo cual están en las mismas condiciones. Por supuesto, han perdido contra la inflación como hemos perdido todos. En mi caso particular, tengo el sueldo congelado desde diciembre. Así que, si hay alguien que ha perdido contra la inflación, creo que soy yo. Sin embargo, estoy haciendo un servicio que tengo que hacer. Estoy usando todos los meses mis ahorros”, cerró.