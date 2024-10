Arde el gobierno: Milei liquidó a Villlarruel en TN

El presidente, Javier Milei, volvió a cruzarse en las últimas horas con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por el acercamiento de ella hacia el peronismo, luego de sacarse una foto con Isabel Perón y de inaugurar un busto de la exmandataria en el Senado.

"Yo no lo hubiera hecho", consideró el jefe de Estado el último domingo en declaraciones al canal TN. En ese sentido, señaló que el gobierno de María Estela Martínez de Perón "no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales".

En el mismo sentido, el actual mandatario remarcó que el gobierno de Isabel Perón "derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación", y agregó: "Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A".

Aun así, evitó polemizar más con Villarruel al agregar que "ella tiene una visión de las cosas y yo no la comparto", pero que el Senado "es la casa de ella". Así respondió al ser consultado sobre la inauguración, por parte de la Vicepresidenta, de un busto de Isabel Perón en la Cámara alta.

Villarruel se reunió con Isabel Perón

En el marco del Día de la Lealtad del peronismo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, mantuvo un encuentro con la ex presidenta María Estela "Isabel" Martínez de Perón. Como parte de su gira por Europa, que incluyó una audiencia con el papa Francisco, Villarruel se reunió con la última esposa de Juan Domingo Perón, que asumió la presidencia de la Nación tras la muerte del fundador del peronismo y fue depuesto por el último golpe cívico militar.

Aunque el encuentro se produjo hace dos semanas, mientras Villarruel visitaba España, la Vicepresidenta lo dio a conocer recién la semana pasada, el jueves 17 de octubre, al celebrarse el Día de la Lealtad.

"Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida. En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura", publicó la Vice a través de sus redes sociales.

Según trascendió, Villarruel se comunicó con Martínez, quien aceptó el encuentro. La Vice se encargó de tender lazos con el peronismo en el Senado, señales que la ex presidenta Cristina Kirchner se encargó de repudiar. “Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, había bramado la mandataria por redes sociales.

Un día después de difundir la foto, el último viernes, Villarruel inauguró en el Senado un busto en homenaje a Isabel Perón, y cuestionó al peronismo por haber "dejado a una mujer cuyo apellido es Perón a merced del terrorismo".