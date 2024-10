Un diputado muy cercano a Javier Milei pidió que el Estado deje de financiar a la Iglesia católica

El diputado nacional Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, lanzó este domingo una insólita crítica a la Iglesia Católica en Argentina al acusarla de "comunista" y de promover "hambrunas africanas". En ese contexto, pidió que el Estado deje de financiar a la institución religiosa que lidera el papa Francisco.

El referente del partido del presidente Javier Milei se expresó al respecto en sus redes sociales. "Siento mucha tristeza de padecer a representantes de la Iglesia que me hacen tan difícil ir a misa los domingos. Es agotador escuchar mensajes colectivistas sobre la propiedad común, el destino universal de los bienes y demás ideas trasnochadas que, cuando se aplicaron, condujeron a hambrunas africanas. No se cansan de promover la ignorancia y las críticas equivocadas al liberalismo como idea aislacionista, codiciosa y narcisista", lanzó en su cuenta de X (ex Twitter).

Benegas Lynch profundizó su crítica hasta pedir que el Estado deje de financiar a la Iglesia, pese a que ello está indicado en el artículo 2 de la Constitución Nacional. "No solo es correcta la suspensión de todo financiamiento estatal a la Iglesia católica, que la pagan injustamente devotos de otras religiones, sino que los propios católicos deberíamos dejar de financiarla y de asistir a misa hasta que las homilías vuelvan a contener el correcto mensaje de Cristo", reclamó.

Por último, el dirigente libertario tildó a la institución de "comunista". "Si queremos a nuestra Iglesia, estamos obligados a defenderla de las infiltraciones comunistas", aseguró.

El diputado cerró su crítica con una foto en la que se lee el versículo bíblicoGálatas 1:8, que afirma que "si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema (excomulgado)".

El encuentro entre Victoria Villarruel y el papa Francisco

La vicepresidenta Victoria Villarruel será recibida este lunes por el Papa Francisco en el Vaticano. En el marco de una gira por España que comenzó el lunes pasado, la titular del Senado finalizará con una visita con una audiencia privada el 14 de octubre con el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que envía mensajes críticos al presidente Javier Milei y su gestión libertaria.

El cónclave entre el Papa y Villarruel se da luego de que el sumo pontífice realizara una fuerte crítica a la represión a los jubilados en las inmediaciones del Congreso, tras el tratamiento al veto al aumento de los haberes previsionales.

"Me hicieron ver el filmado de una represión hace una semana. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay: ese gas pimienta de primera calidad. Decían que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, porque eran comunistas. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Ténganlo en cuenta", sostuvo al brindar un discurso en el marco de la conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. En ese mismo encuentro, sugirió que hubo coimas para la ratificación del veto presidencial.