Javier Milei participó de una noche de gala el domingo previo a la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. A los minutos de su arribo al lugar comenzó de inundarse las redes sociales de fotos del presidente argentino con un llamativo maquillaje que generó preocupación y también bromas.

Es que al presidente argentino se lo veía llamativamente con un blanco excesivo sobre su cara. Fue cuando asistió en EEUU a la Gala 1775 en el Museo de la Biblia, donde recibió otro premio, y luego se dirigió al Latino Inaugural Ball. Se conoce que siempre Milei es maquillado al asistir a un evento público o para dar entrevistas. La persona que hace ese ese trabajo es la diputada Lilia Lemoine. Pero ella estaba ausente. No viajó a EEUU.

Asunción de Trump: qué maquillaje usa Milei

Según contaron fuentes del entorno de Milei a El Destape, "se maquilló él solo allá". El mandatario llevó en su comitiva a su hermana, Karina Milei, al ministro de Economía, y allá estuvieron junto a él el Canciller, Gerardo Werthein, y el asesor presidencial Demian Reidel.

Una fuente que está al tanto de la imagen presidencial reveló a este medio: "Es un polvo traslúcido que siempre usa Lilia, un polvo blanco, una base. El tema es que se pasó, se puso mucho y es un polvo muy reflectivo". Y para desdramatizar, en el Gobierno afirmaron: "Se habrá muerto de risa cuando vio que todos estaban hablando de su maquillaje, no pasa nada". Por otro lado, deslizaron que "a Milei le convendría tal vez que la lleve a Lilia (la diputada Lemoine) a todos lados, ja". La también cosplay se desempeñó como maquilladora personal del presidente Javier Milei antes de Llegar a la Presidencia y se jactó de saber ocultarle la papada al ahora Presidente.

Milei voló anoche y dejó los Estados Unidos para ir rumbo a Suiza, donde ya llegó. Allí participará del Foro Económico de Davos, donde disertará el viernes. El sábado volverá a Argentina luego de su participación histórica en la asunción de un presidente norteamericano.

Sin embargo, no son todas rosas para Milei. El Presidente fue a buscar una foto, un video o una reunión bilateral con Trump pero no la consiguió. No hay ni foto ni imágenes juntos con el mandatario electo. Tampoco encuentro formal de un Jefe de Estado con su par.

Milei cosechó encuentros en Washington con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y con Marco Rubio, un republicano rabioso que Trump eligió como Secretario de Estado. Pero por ahora no hubo ni hay en el horizonte cercano una bilateral con el presidente de EEUU.