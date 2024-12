El Secretario de Turismo. Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, echó a la subsecretaria del área, Yanina Martínez, por irse de vacaciones desde una fecha que no estaba autorizada. El destino elegido por la ahora ex funcionaria fue Europa, lo que contradecía el reclamo de Javier Milei de que su Gabinete no saliera del país.

Según supo El Destape, Scioli había autorizado las vacaciones de Martínez (no el destino porque no figura en el pedido de licencia) pero las mismas habían sido solicitadas desde este lunes 30 de diciembre y no desde el viernes pasado, fecha en la que se registró su salida del país. Molesto por la situación, le pidió la renuncia.

Las explicaciones que llegan desde Casa Rosada

"La había autorizado a partir de hoy, pero se fue el viernes", reconocieron desde Casa Rosada para justificar el pedido de renuncia. Ahora, Scioli se hará cargo del área y absorberá las funciones de la misma.

En el entorno de Scioli, explicaron, molestó la decisión que tomó Martínez. "Tenían suficiente confianza para que le reconociera que se iba el viernes y lo ocultó", expresaron a este medio con sorpresa. A eso se le sumó lo inoportuno de su elección ya que priorizó un destino en el exterior en lugar del país.

"Daniel es un defensor del turismo interno y estamos promoviendo que los argentinos recorran el país", esgrimieron. De hecho, al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires se lo verá en los próximos días recorriendo l Costa Atlántica.

La voluntad de Martínez, que también había ocupado el área de Turismo en la gestión de Alberto Fernández, de irse a Europa chocó con las expresiones de Javier Milei que reclamaban austeridad por parte de sus funcionarios en el período vacacional.

"Queremos tener un gesto de ejemplaridad ante la ciudadanía en el marco del ajuste. Va a ser solo por este año", explicó una fuente de Casa Rosada a El Destape. Sin embargo, Patricia Bullrich se irá a Disney, en Orlando, en el estado norteamericano de Florida.

Los ministros podrán tomarse solo dos semanas durante el verano. No pueden viajar a Estados Unidos, Europa o Punta del Este. Los únicos destinos posibles serán Brasil y el Caribe. Sin embargo, la ministra de Seguridad tuvo un trato excepcional. Es que les había prometido a sus nietos que asistiría si terminaban la primaria. Ya había sacado pasajes y estadía su nuera. Por su parte, el mandatario no se tomará vacaciones.