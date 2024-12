En medio de duros cuestionamientos internos y pedidos de expulsiones en la UCR, el bloque de diputados radicales denominados "peluca" se juntaron con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El mandatario les agradeció por el apoyo durante todo el año. A la salida de la reunión, Rodrigo De Loredo fue tajante: "Fuimos el partido que más apoyó a Milei y lo vamos a seguir haciendo en 2025", le respondió a El Destape sin titubear.

En el encuentro que se llevó a cabo en el Salón de los Científicos estuvieron presentes los diputados Julio Cobos, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Atilio Benedetti, Pamela Verasay, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol, Lisandro Nieri, Mariano Campero, Federico Tournier y Francisco Monti.

Ellos son parte del bloque de la UCR oficial que consta de 20 legisladores. Hace meses, hubo 12 que dejaron el bloque para formar Democracia para Siempre, liderados por Facundo Manes. Todos disconformes con la conducción de De Loredo, que está más cerca del oficialismo.

Por el lado del Gobierno, presenciaron el mitin la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los únicos que hablaron fueron el Presidente y el titular de la cámara baja.

Campero, Arjol y Picat tienen solicitudes internas en el partido a nivel nacional para ser expulsados del partido. En off the record, fuentes que participaron de la reunión contaron a El Destape que hay una intención de los radicales de anexarse a La Libertad Avanza. "¿Si está en discusión formar un Juntos por el Cambio libertario? Por supuesto", respondió uno de los radicales presentes.

Los radicales fueron muy complacientes para con Milei durante todo el encuentro. Se trataron temas como Ficha Limpia y reforma sindical. En ambos se hizo énfasis y el Presidente prometió avanzar con esa agenda el año que viene.

"Entendimos que este año no les convenía al Gobierno sacar la reforma sindical. Nosotros les creemos. No se podía. Y evaluaron que no era conveniente hacerlo", se justificó un radical a la salida ante El Destape. Por otro lado, Milei se comprometió a que en 2025 saldrá finalmente aprobado un proyecto de Ficha Limpia.

Al terminar la reunión, De Loredo le respondió a El Destape la pregunta sobre si la UCR fue el partido que más apoyó al Gobierno este año. "Creo que sí", dijo. "Ayudamos al país. Es el bloque que posibilitó la Ley Bases y autor de la reforma laboral", agregó. Y prometió seguir en esa senada en 2025.

Tras la reunión con Milei, la interna en la UCR estalló. Fernando Carbajal, diputado formoseño del intransigente Democracia para Siempre, afirmó en un tuit: "La foto de la vergüenza. Las medias de Javier y Karina empapadas de tanta succión. Nadie se hace oficialista gratis". Durísimo.