Macri le marcó la cancha a Milei: "Con la inversión real estamos perdiendo 8 a 2"

El exmandatario Mauricio Macri indicó que el presidente Javier Milei está haciendo "un milagro" en el país y resaltó que su ministro de Economía, Luis Caputo, desactivó una "bomba atómica", pero remarcó que si bien al mercado se "le está ganando 10 a 1" con la inversión real "se está perdiendo 8 a 2". Además, volvió a cuestionar la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, planteó que el Presidente "lo informaron mal" sobre los hechos que derivaron en la salida de Diana Mondino de Cancillería y cuestionó designaciones que se hicieron en la AFIP, la Aduana y la Unidad de Información Financiera (UIF).

"Al mercado le está ganando 10 a 1, con la inversión real estamos perdiendo 8 a 2. Salvo minería y Vaca Muerta, el resto está en actitud pasiva de ver qué va a pasar", dijo Macri en una entrevista con Todo Noticias. Al analizar la situación económica, el titular del PRO ponderó que "el riesgo país está bajando" y que el país "está estable" pero que eso puede no verse reflejado en la economía real de los hogares. "No significa que la gente esté viendo resultados, porque el mercado llega hoy y la inversión llega dilatada en el tiempo", añadió.

Macri sostuvo que "hay que reconocer" que Milei, junto a Caputo, hicieron "un milagro" en el país al desactivar una "bomba atómica" de la gestión anterior del exmandatario Alberto Fernández. "Era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y ellos lo lograron. Eso hay que reconocerlo", señaló. Sin embargo, pese a destacar que "la baja del a inflación es importantísima" señaló que "aún no se ve la fuerza del cambio consolidarse si no se la ayuda con la microeconomía".

Por otro lado, el presidente del PRO también se refirió a la reciente salida de Mondino en Cancillería y deslizó que a Milei "lo informaron mal" sobre los motivos que provocaron su expulsión. “Le informaron mal al Presidente sobre la Cancillería. Los dos lugares donde la gente acata las órdenes de verdad son las fuerzas de seguridad y los militares, por un lado, y la Cancillería, en el otro. En el resto del Estado todos te tratan de trampear”, destacó.

En ese sentido, le sugirió al Presidente no avanzar en su "limpieza" con los puestos de "la gente de carrera" sino con "la política" dentro de ese Ministerio. "Limpiarlo, sacar los privilegios, que empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias, pero no creer que hay una caza de brujas y que le quieren hacer votar lo que el Presidente no quiere votar", subrayó.

En tanto, Macri consideró que el Gobierno "está perdiendo" una oportunidad "de mejora monumental" con la designación de algunos nombres en cargos en los que "ha habido cuestionamientos". “Es fundamental que los jueces no generen debate, que la mayoría diga que un juez le da tranquilidad", apuntó Macri en alusión a su rechazo al pliego de Lijo para la Corte Suprema.

En esa sintonía, señaló otras áreas de la administración nacional en donde recientemente también hubo designaciones. "No puede ser que se nombra a una gente para AFIP y la Aduana y salen cuestionamientos, se nombra a alguien en el segundo nivel de la UIF y se dice que no tiene antecedentes para estar ahí. Son oportunidades perdidas”, concluyó. Sin nombrarlos, el titular del PRO se refirió al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, y al vicetitular de UIF, Santiago González Rodríguez. Una dirigente del partido amarillo cercana a Macri, María Eugenia Talerico, denunció que que el asesor presidencial Santiago Caputo quiso "infiltrar" la UIF a través de la designación de González Rodríguez.