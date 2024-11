La memoria de la Argentina en peligro: denuncian el vaciamiento de los Archivos del Estado

Los trabajadores del Archivo General de la Nación y del Archivo de la Memoria denuncian el vaciamiento de las bases de datos del Estado y alertan que están en riesgo documentos claves como las pruebas de las violaciones de derechos humanos en la dictadura militar. Desde el canto de Gardel en un atardecer porteño hasta el registro fílmico de una nevada inesperada en 1948 o los documentos de la declaración de la Independencia argentina en riesgo por el desfinanciamiento de Javier Milei.

Archivo General de la Nación, 200 años de historia en riesgo

Quien fue al Archivo General de la Nación puede saber que va a encontrarse con los discursos de cualquier presidente, con las imágenes de la primera transmisión de la televisión o las aceleradas de Fangio en la fórmula 1 en 1951. La memoria está en riesgo.

Los trabajadores advierten que los archivos ya comenzaron a dañarse por la falta de mantenimiento de los edificios y la poca dotación de empleados que vuelven imposible el resguardo de los materiales. En abril, el Departamento Documentos Fotográficos se encontró con el subsuelo del Archivo en la Sede de Alem totalmente inundado y entre los materiales dañados había imágenes de 1867. El motivo de la inundación fue el robo de un medidor de agua debido a que no había seguridad en el edificio como ocurría antes.

"Faltan laboratorios de archivos de audio, de fotografía y de cine. No hay entrega de protección para los trabajadores y para la documentación. Los edificios tienen problemas estructurales. Hay renovación de contrato cada tres meses. Asi no se puede proyectar ninguna tarea, porque el día 91 no sabemos si vamos a continuar", explica a El Destape Soledad Santellan, Secretaria de Convenios Colectivos de Ate Capital.

La trabajadora indica que no tienen nuevas capacitaciones y que no hay una actualización del archivo general. "Se está volviendo obsoleto, porque no hay mantenimiento de las computadoras, los scanners y los demás equipos. No hay una modernización del archivo lo que lleva a no haya migración de los repositorios de la Gestión Documental Electrónica y la ciudadanía no puede consultarlos. Esos documentos son nativos digitales y no son resguardados", indica.

El Archivo General de la Nación depende del extinto ministerio del Interior que pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos.

Archivo de la Memoria: las causas contra los genocidas en riesgo

Las autoridades del Archivo Nacional de la Memoria alertaron que la pérdida de puestos de trabajo y la amenaza constante de nuevos despidos "dificultan las tareas para poder garantizar la guarda, la preservación y el acceso a los fondos y colecciones documentales que contienen la información sobre el quebrantamiento de los derechos humanos por parte del Estado argentino y las respuestas sociales a los mismos".

El desfinanciemiento genera seríos problemas como la incapacidad de dar respuesta a las solicitudes del Poder Judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad. "La pérdida permanente de personal idóneo y experimentado pone en riesgo las tareas de conservación, clasificación, sistematización y guarda de toda la información sobre el accionar represivo ilegal del Estado argentino y desarticula el acompañamiento a las víctimas en la búsqueda de justicia y reparación", sostienen.

El Archivo de la Memoria depende de la secretaría de Derechos Humanos que está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Es memoria institucional por preservar las huellas del propio accionar represivo del Estado; constituye una fuente para la investigación del pasado reciente; y garantiza el ejercicio de derechos individuales.