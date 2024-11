Javier Milei: "El imperdonable error de Diana Mondino le costó el puesto en 30 minutos"

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez a la salida de la ahora excanciller Diana Mondino de su cargo tras haber votado en contra del bloqueo económico a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario calificó la votación como un "imperdonable error" y afirmó que va a sumariar y echar "a todos los responsables" de esa acción.

"Yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos e Israel, nosotros teníamos que estar ahí, no en otro lado", apuntó Milei en el programa de su pareja, Amalia "Yuyito" González en el canal Magazine. "Monitoreamos mucho las redes todo el tiempo porque a la velocidad que bajan, en caso que aparezca un problema, se puede resolver muy rápido", agregó.

En este sentido, lo vinculó con el conflicto dentro de Cancillería y sostuvo: "Fijate que el imperdonable error de la Canciller Mondino le costó el puesto a los 30 minutos", disparó y planteó que en los actos oficiales del Gobierno "hay muchas banderas de Israel", lo que sería una clara forma de evidenciar su posición. "No sólo le costó el puesto a Mondino, todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados”, agregó y catalogó a los integrantes de la representación argentina en la ONU como "traidores a la patria".

“¡¿Cómo van a sacar un comunicado en línea opuesta al Presidente?!” Estoy para echar a todos los involucrados en esa gestión, son traidores a la Patria. Estamos viendo el formato legal para echarlos, la política exterior la fija el Presidente”, insistió respecto al voto en contra del embargo promovido por Estados Unidos contra Cuba.

Y siguió con su ataque y calificó a estos diplomáticos como personas "enamoradas de la burocracia internacional, que viven una vida parasitaria, es la agenda woke (progresista) dentro de la agenda 2030, que busca avanzar sobre las libertades individuales".

"Es un conjunto de imbéciles y arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto, pero si quieren manejar un país, que vayan y ganen las elecciones”, apuntó Milei.

Adorni sobre los motivos de la salida de Diana Mondino: "Tomó una decisión relevante y se equivocó”

En esta misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la salida de la ex canciller Diana Mondino del Gobierno en la mesa de Mirtha Legrand. "Tomó una decisión relevante y se equivocó", sintetizó el funcionario.

Luego de que la diva planteara que a la ex funcionaria "la volaron", Adorni explicó que "no es la primera ministra que se va del Gobierno en estos diez meses", en referencia a las salidas de Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura; y Mario Russo, ex titular de la cartera de Salud. En la misma línea, el vocero aclaró: "Votó en contra del bloqueo y cualquiera que conoce al Presidente sabe que está alineado con Estados Unidos y con Israel, no hay necesidad de consular absolutamente nada".

Por otra parte, desmintió tensiones de la ex canciller con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Una ministra o un ministro o cualquier otro funcionario va en contra de la agenda del Presidente, esa persona da un paso al costado", insistió, y agregó: "Tomó una decisión relevante y se equivocó. Es sano que pase".