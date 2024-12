Francos intentó desligar al Gobierno del desfinanciamiento a PBA

Luego de la caída de la sesión que trataba el Presupuesto 2025 en Buenos Aires y de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asegurara que el Gobierno nacional pretende "fundir a las provincias" con "particular saña" en su territorio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió en defensa de la gestión libertaria y planteó que es la administración provincial la que va a "quebrar" ese distrito.

"La provincia de Buenos Aires, si se quiebra, la quiebra el gobierno de la provincia", afirmó Francos en declaraciones a Radio Mitre. Para el ministro coordinador, las políticas que lleva adelante la Provincia se realizan con "el mismo criterio que tuvieron los gobiernos justicialistas: endeudarse y que pague el que venga". “Creían que endeudarse era el camino. Para nosotros, el camino es el desendeudamiento”, añadió.

En contraposición, Francos defendió las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei hace ya un año. "Eso no sirve, lo que sirve es hacer ajustes y cortes, y ordenar los números de la provincia de una manera más razonable", subrayó.

El ministro es el primer funcionario del Gobierno nacional que se manifiesta luego de que Kicillof apuntara contra los libertarios y la oposición por no votar un Presupuesto que financiaba a Salud, Asistencia Social, Educación e Infraestructura, sectores descuidados y atacados por Nación.

Qué dijo Kicillof tras caerse la sesión

"Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires. La lógica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen cosas o acompañen. No voy a entrar en ninguna extorsión y me voy a poner al frente de la defensa del pueblo de la provincia para cuidar su salud y su educación", explicó el máximo mandatario bonaerense en diálogo con Radio 10.

Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el partido de Milei y el resto de la oposición tuvieron un rol central en la caída de la sesión, a quienes les recriminó haber planteado "cosas ajenas al presupuesto, con la vocación de que no saliera" ni la ley de leyes ni las otras dos iniciativas por las que -según dijo- se trabajó "más de 40 días para lograr su aprobación".

"Eran leyes fácilmente aprobables, sobre todo en un contexto en el que Milei tiene como objetivo fundir a todas las provincias, pero con particular saña a la provincia de Buenos Aires", resaltó el gobernador, y siguió: "Mientras reclamamos los más de 8 billones de pesos que nos adeuda la Nación, nos dedicamos -en la medida de nuestras posibilidades- a sustituir y tapar los agujeros que deja Milei".

En esa línea, Kicillof consideró que "el objetivo del Gobierno nacional era que tengamos más dificultades de cara al año que viene, entre los fondos que corta Milei y los problemas que puede generar no contar con estas leyes".