Agustín Romo, Javier Milei y Daniel Parisini

Javier Milei arranca su aniversario de la asunción presidencial en un acto en La Rural junto al campo. Todo un gesto del Presidente hacia el sector agroexportador que viene reclamando hace meses el fin de las retenciones luego de la batalla perdida por la devaluación reclamada a mitad de año.

Este martes 10 de diciembre, día que se cumple el primer aviversario del libertario en la Casa Rosada, abrirá el Presidente la jornada de fin de año de La Sociedad Rural, en el predio de Palermo.

El campo hace crecer su voz contra Milei. Este fin de semana, un productor agropecuario de Bragado (Buenos Aires), le reclamó por la eliminación de las retenciones. Fue Walter Malfatto, quien hace unos días presentó su renuncia a la presidencia de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca) por la falta de apoyo al reclamo de la eliminación de los derechos de exportación para el sector agropecuario.

“El campo no para. Ayer cosechamos y hoy pulverizando temprano donde se sembró la soja ya. Señor presidente Milei, no se enamore de las retenciones, es hora de quitárselas. El campo lo necesita, ya han bajado los precios internacionales. Usted ha hecho muchísimo, pero nos falta esto”, dijo en un video que publicó en las redes sociales.

Hace algunas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, se cruzó con otro productor agropecuario en la red social X. Attila, @Chacareroveloz, escribió: “¿Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el Estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?”, tuiteó.

Caputo enfureció y le respondió: “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa".

Para este martes está invitada la Mesa de Enlace. El anfitrión, Nicolás Pino (presidente de la SRA), es amigo personal de Milei y cosecharon una gran relación en estos 12 meses. Hoy, Coninagro, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y CIARA-CEC impulsan una baja de las retenciones de 8 puntos en la soja y pasaría la alícuota actual de 33 a 25%. ¿Habrá anuncio del Presidente? Por la tarde participará del evento "Toto" Caputo.

Milei luego irá rumbo a la Casa Rosada donde grabará un mensaje por el aniversario de su Gobierno. El discurso será emitido en el prime time de la noche y saldrá por cadena nacional a las 21 horas.

El Presidente hará un repaso de estos doce meses. Contará cómo estaba el país el 10 de diciembre de 2023 y cómo está hoy. Y planteará los objetivos para un 2025 donde se juega todo con las elecciones.

Al otro día la celebración de su primer año seguirá con su participación en vivo por el stream libertario llamado "Carajo". Allí hay un programa denominado "La Misa" que conduce el Gordo Dan (Daniel Parisini), líder mileísta de las redes sociales.

El programa se emite de 21 a 23 y estará sentado Milei junto a otros jóvenes libertarios. Hace dos semanas estuvo presente en La Misa en su programa Nº100 el asesor presidencial Santiago Caputo, quien se comió una banana en vivo.