En el Gobierno se agrandan y esperan un fin de año en calma: "Será un diciembre de pura felicidad"

El Gobierno espera un fin de año en calma. Eso es lo que manifiestan varias altas fuentes consultadas por El Destape. Agrandados, en Casa Rosada expresaron: "Será un diciembre de pura felicidad". El Presidente y su círculo íntimo están extasiados por la baja del dólar blue, el acortamiento de la brecha cambiaria, la caída de la inflación y del riesgo país.

"La economía se dio vuelta, no estamos más en recesión", reconoció una fuente de la mesa chica a El Destape. Y anticiparon en Balcarce 50 que no está pensado un operativo especial de las fuerzas de seguridad para diciembre.

Una persona del entorno de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich alejó versiones de que habrá especial atención a eventos de protestas de fin de año. "Navidad, Año Nuevo, para nosotros es lo mismo. Nunca creímos eso. ¿Hace cuantos años que no pasa nada a fin de año?", se preguntó ante El Destape esta fuente que está al tanto de los movimientos en las fuerzas de seguridad.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese Ministerio reconocieron que no se tomarán vacaciones las fuerzas en ese mes, pero descartaron que haya sido un pedido especial de esa cartera. "Generalmente se toman vacaciones cuando no hay actividad fuerte. Diciembre es de pases y reacomodamientos siempre. Es histórico que no se tomen vacaciones. Se suelen tomar una parte en los próximos meses del verano y otra parte durante el invierno", explicaron.

Por otro lado, en el entorno de Milei entienden que no hay razones para preocuparse en el fin de año que afrontará la gestión de Milei. El 10 de diciembre se cumplirá el primer año de gestión.

"Será un diciembre de pura felicidad", describió a este portal una fuente del primer anillo de Milei. "La economía se dio la vuelta. No estamos más en recesión. Venimos de seis meses seguidos con actividad positiva. Cuánto crece y cuánto le llega al ciudadano es otra discusión", reconoció esta misma fuente a El Destape.

Este viernes hubo una celebración en el Ministerio de Economía al mediodía. Estuvo el Presidente junto a todo el equipo económico que lidera Luis "Toto" Caputo. "Celebrando los resultados del plan económico. Estamos haciendo lo que votó la mayoría de los argentinos", tuiteó el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, en una foto junto a Milei y Caputo.

En la Casa Rosada prometieron que "cuando termine el 2024, la diferencia con 2023 va a ser abrumadora. Ahora solo van a venir buenas noticias. Sigue el rally alcista". El Gobierno afronta así los últimos dos meses del año. Entienden que "la calle está controlada" y la situación social no está desbordada pese a haber hecho el mayor ajuste de la historia, tal cual describe Milei.