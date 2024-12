Al cumplirse un año de su gestión en la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei estableció este martes que los ciudadanos están habilitados para usar, tener o portar armas de fuego a partir de los 18 años. La medida, que redujo tres años el límite mínimo de edad dispuesto para mayores de 21, fue argumentada en "armonizar" este requisito con el resto del Código Civil y Comercial, que establece los 18 como edad para casarse o salir del país, entre otras.

A través del Decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo impuso una modificación al artículo 55 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos en la que redujo de 21 a 18 años el requisito de edad para “adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil". “Sustitúyese el inciso 1) del artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto Nº 395 del 20 de febrero de 1975 y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ser mayor de DIECIOCHO (18) años”. La resolución lleva las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre sus considerandos, el Gobierno nacional explicó que se debe “a efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas" a partir de los 18 años. "Que el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, aprobado mediante la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, establece en su artículo 25 que la mayoría de edad se alcanza a los DIECIOCHO (18) años, modificando el régimen anterior en el que la misma se fijaba en los VEINTIÚN (21) años", indica el texto.

Las armas de fuego y el Gobierno libertario

La medida se conoce semanas después de que trascendiera que tanto el principal asesor presidencial de Milei, Santiago Caputo, y el influencer libertario, Daniel Parisini (alias Gordo Dan), sean legítimos usuarios de armas de fuego y practiquen tiro con el mismo entrenador. "Todos vienen con la misma intención y yo exijo lo mismo. Si vienen por la búsqueda de portación o no, no me resulta relevante. Yo exijo que se capaciten", dijo su instructor de tiro Sebastián Flores, en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre si desde que se conoció que es el instructor de Caputo y Parisini recibe cada vez más funcionarios libertarios, afirmó: "No de esa jerarquía pero sí del rubro en sí mismo".

También es un autoproclamado portador de armas el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, de quien hace dos meses trascendió que habría intentado ingresar armado con su nueve milímetros al edificio de la Cancillería. Esta situación, que fue confirmada a El Destape por la cartera que dirigía entonces Diana Mondino, luego fue desmentida por el mismo Ministerio.

El brazo armado de Milei

Sotelo y Parisini fueron dos de los varios militantes y funcionarios libertarios que formaron parte del polémico lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación autodenominada como "el brazo armado" del partido de Milei. "La agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí, es el brazo armado de La Libertad Avanza", afirmó Parisini al presentar el espacio, con una estética marcial y comparado en redes sociales con actos fascistas de Benito Mussolini.