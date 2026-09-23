El presidente Javier Milei dará este miércoles su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La exposición ocurrirá a partir de las 12:00, hora argentina, en la sede del organismo en Nueva York. Su intervención se dará en un contexto marcado por tensiones internacionales y conflictos regionales, donde se espera que exponga los principales lineamientos de su política exterior y ratifique su postura sobre la soberanía sobre las Islas Malvinas.

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El discurso de Javier Milei ante la ONU genera expectativa tras haber tomado la bandera de la soberanía de las Islas Malvinas, causa que había obviado al comienzo de su gestión. También se espera que ratifique su alineamiento incondicional con el gobierno de los Estados Unidos y con su presidente, Donald Trump, y con el gobierno de Israel.

Inclusive, Milei se expresó a favor del discurso de Donald Trump ni bien arribó a Nueva York. "Masterclass!" expresó el mandatario argentino en sus redes sociales.

La agenda de Milei tras su discurso en la ONU

Durante la misma jornada, a las 16:00, Milei encabezará la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el apoyo del International Republican Institute. En ese espacio, el presidente hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18:00, el presidente mantendrá un encuentro con destacados empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, liderado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La agenda del día concluirá a las 19:30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

Al día siguiente, jueves 24, Milei participará a las 13:00 de una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más importantes de Estados Unidos. Su vuelo de regreso está previsto para las 21:00 del jueves, con llegada a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8:30.

El presidente argentino destacó este martes el "liderazgo" global de su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante el discurso de este último en la Asamblea General. Milei escribió en su cuenta de X: "MASTERCLASS. Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entienden la magnitud de su liderazgo", acompañando el mensaje con un extracto del discurso de Trump.

El arribo de Milei a Estados Unidos se produjo el martes, acompañado por el canciller Pablo Quirno, con quien mantuvo reuniones con el secretario de Estado Marco Rubio, responsable de la política exterior estadounidense. Esta visita es la número 18 del presidente a ese país desde que asumió en diciembre de 2023, en medio de una fuerte exposición internacional y un claro alineamiento diplomático con Washington e Israel.