Papelón por Malvinas: Petri reconoció que el comunicado que habló de "Falklands" surgió de Defensa

Luis Petri habló sobre el comunicado de Malvinas.

El escándalo por el documento oficial del gobierno de Javier Milei que se refería a las "Islas Falklands" sigue creciendo. Este jueves, el ministro de Defensa, Luis Petri, reconoció que el texto surgió de su cartera, no de la Cancillería como se había informado inicialmente, y apuntó contra la Oficina de Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas. No pudo explicar quién lo escribió, pero exoneró al titular de esa oficina, un coronel que ingresó al cargo durante el gobierno de Mauricio Macri y que, entre grupos de ex combatientes, califican como "negacionista" y "nefasto".

En diálogo con Radio Mitre, el titular de la cartera de Defensa explicó que, si bien no hubo representantes de su ministerio en la reunión del 16 de octubre de la que salió la repudiable comunicación, la Oficina de Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas se encargó de levantar la gacetilla enviada por Cancillería. Sin embargo, según agregó el ministro, la gacetilla original no incluía la palabra "Falklands", sino que se fue incluida por alguien de Defensa. "No solamente de la denominación de las Islas Malvinas, sino también del contenido. Y esto no puede ocurrir habida cuenta de que Defensa no participó de la reunión y simplemente tiene que replicar el contenido que envía Cancillería", añadió. "Lo que queremos es echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso", dijo Petri.

El director de la oficina a la que apuntó Petri es el Coronel VGM Jorge Zanella; no obstante, Petri intentó desligarlo del incidente. "Zanella es el coordinador que, ante una noticia que claramente tiene impacto, pide que se levante el mismo link que había subido Cancillería, pero no manipula la información. Simplemente identifica una noticia relevante para las familias y para los veteranos de Malvinas e inmediatamente pide que informática levante la información en el portal de Argentina.gob.ar", dijo. Desde sectores de ex combatientes de Malvinas describieron a Zanella, director de la oficina creada por el macrismo en septiembre de 2019, como "nefasto y "negacionista" de las denuncias por torturas en Malvinas.

El Destape se comunicó con el coronel para pedirle un comentario sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.

Petri remarcó que nadie de su ministerio "participó de la reunión", pero "tiene un altísimo interés para la Coordinación de Veteranos de Malvinas". "A partir de allí la Coordinación pide que se suba la nota y ahí sí se habría manipulado la gacetilla original, se habría cambiado el texto y se habría incorporado esta denominación impropia de Malvinas", señaló. "Yo instruí la realización de un sumario porque hay una diferencia entre el texto que realiza Cancillería y el que se sube", sumó. "Esto se va a saber porque acá el que manipuló los datos dejó las huellas pegadas, porque el sistema registra quién ingresó y quién tuvo acceso a la modificación de la nota", siguió el ministro de Defensa. Tras aclarar esto, confirmó que dará el nombre del responsable en el corto plazo.

Para Petri, además, el exabrupto "no refleja las posiciones" que el Gobierno viene "sosteniendo". Y expresó: "Nosotros reivindicamos a los héroes de Malvinas, los hacemos marchar en los desfiles, reivindicamos la soberanía sobre las Islas Malvinas".

Qué dijeron Cancillería y el Ministerio de Defensa

Cuando se conoció la noticia, primero la canciller Diana Mondino publicó un descargo en su cuenta de X, ya que fue ella quien participó de la reunión que se informó en la página oficial del Gobierno. "Es absolutamente falso que desde Cancillería haya salido un comunicado donde llamamos a nuestras Islas Malvinas por otro nombre. Respecto de la versión maliciosa publicada en la web del gobierno, estamos identificando al responsable para despedirlo. Vamos a ir a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses de los argentinos", indicó Mondino.

Más tarde, el Ministerio de Defensa escribió en un comunicado: "Ante el acto malicioso realizado en un comunicado en el que se hace referencia a las Islas Malvinas con un nombre no reconocido por nuestro país que afecta a la sensibilidad de todos los argentinos, el Ministro de Defensa, Luis Petri, instruyó a que se le realice un sumario de manera urgente al responsable para desvincularlo inmediatamente".