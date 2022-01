El Gobierno lanzó la "Agenda Malvinas 40 años"

En un acto por el lanzamiento de "Agenda Malvinas 40 años", el canciller reivindicó los "derechos imprescriptibles" de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

El canciller Santiago Cafiero reivindicó los "derechos imprescriptibles" de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, que fueron "usurpadas hace 189 años por Gran Bretaña" por la fuerza, y afirmó que el Gobierno seguirá "reclamando de manera pacífica" ese territorio con "el aval del derecho internacional"

"Malvinas nos une" a todos los argentinos, dijo Cafiero, quien convocó a "todas las fuerzas políticas" y a la sociedad a "trabajar participativamente" para lograr el objetivo de recuperar las islas a través de "un ejercicio en comunidad, donde todas las voces son necesarias".

El canciller habló durante un acto realizado en el Museo Malvinas, durante el cual se lanzó la "Agenda Malvinas 40 años", una plataforma virtual con el programa de actividades que se desplegará en Argentina y el mundo y que cuenta con información documental y audiovisual sobre la usurpación de Gran Bretaña de las islas en 1833 y la disputa de soberanía con ese país en las Naciones Unidas.

Durante el acto fue formalizado el anuncio del lema "Malvinas Nos Une", una marca gráfica como elementos unificadores del mensaje de la causa nacional durante todo el año 2022.

Cafiero recordó que "hace 189 años, parte de nuestro territorio fue usurpado en forma ilegítima" por los británicos y que esa apropiación "siempre fue reclamada por los distintos Gobiernos argentinos, con mayor o menor intensidad, o mayor énfasis, pero siempre fue reclamado".

El ministro subrayó que los derechos de soberanía de la Argentina sobre el archipiélago son "imprescriptibles" y recordó que el derecho internacional asiste al país en esa reivindicación, por lo que sostuvo que hay que "seguir reclamando la soberanía de nuestro territorio". Cafiero señaló que en ese proceso de reivindicación de la soberanía que "se había iniciado muchísimo antes, se había logrado que la comunidad internacional asistiera al reclamo argentino a través de la resolución 2065/1965 de las Naciones Unidas, pero fundamentalmente ya había logrado un tratamiento en la comunidad internacional, que nos asistía el derecho de seguir reclamando la soberanía sobre las islas".

Además, consideró que la cuestión Malvinas "debe unir y guiar a todos sin imposiciones, y en esta agenda, cada sector puede plantear sentidamente desde dónde quiere reconocer a los caídos y a los familiares, y vincular a Malvinas no sólo con el pasado y presente sino con el futuro".

Por su parte, el ministro de Defensa y excanciller Jorge Taiana manifestó que "este 3 de enero es un aniversario muy importante porque se enmarca en los 40 años del conflicto de Malvinas y en el sacrificio de nuestros héroes que dieron su vida defendiendo la soberanía, que recordamos y recordaremos hoy y siempre". Y enfatizó: "Su sacrificio fortalece nuestro compromiso con el inclaudicable reclamo conforme a los principios del derecho internacional para hacer efectivo el ejercicio de la soberanía".

En tanto, el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y veterano de guerra Edgardo Esteban aseguró que "cuando hablamos de Malvinas siempre hablamos de esa línea transversal que nos marca la unidad y no hay muchos temas en este país, en el que tenemos tantas grietas, que nos puedan sentir esa identificación". "No hay una ciudad, no hay un pueblo, por más pequeño que sea, que no tenga una plaza, un monolito, una escuela, una calle, un lugar para recordar a sus caídos, para reivindicar la causa Malvinas, que es parte de esa identidad y pertenencia que tenemos", subrayó.

Al acto asistieron además la ministra de Salud, Carla Vizzotti; los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti; de Justicia, Juan Martín Mena; la titular de Cascos Blancos, Sabina Frederic, junto a integrantes de la mesa interministerial "Malvinas 40 Años"; representantes de combatientes y familiares de caídos en las islas; referentes de universidades; miembros del cuerpo diplomático acreditados en la Argentina, legisladores y autoridades de las Fuerzas Armadas.

Con información de Télam