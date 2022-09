Escándalo en Entre Ríos: durisimo cruce entre la UCR y el Pro por Patricia Bullrich

Walter Klix, ex funcionario de la titular del partido amarillo tuvo que ser retirado de la Legislatura entrerriana por hostigar a una diputada provincial del radicalismo, mientras acusaba a la ex ministra y otros dirigentes de "armarle una causa" a su padre, el fallecido ex intendente Sergio Varisco.

28 de septiembre, 2022 | 21.30

La Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro tuvieron un fuerte cruce en la provincia de Entre Ríos, teniendo como protagonista a la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich. Un exfuncionario de la exministra de seguridad tuvo que ser retirado de la Legislatura entrerriana por hostigar a una diputada provincial del partido centenario. Según señalaron a El Destape, Walter Klix, dirigente ligado a Bullrich, fue desalojado del recinto por hostigar a la diputada de la UCR Lucía Varisco. En la sesión de la Cámara baja entrerriana realizada este miércoles, la legisladora realizó un homenaje a su padre, el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco. El dirigente radical fue condenado en la Justicia Federal a seis años y medio de prisión, a raíz de que se constató su participación como financista de una narcobanda que colaboró en su campaña para retornar a la intendencia. Varisco cumplía sentencia bajo la modalidad domiciliaria, hasta que falleció en 2021. La diputada radical repudió las declaraciones que la exministra de seguridad hizo contra su padre en el programa de Mirtha Legrand, y vinculó la investigación por narcotráfico en el municipio enterriano a una estrategia de Bullrich: “(el ex ministro del Interior) Rogelo Frigerio y (ex jefe de la Federal) Néstor Roncanglia" quienes "utilizaron los resortes del Estado para sacar de la cancha a mi padre, armándole una causa y buscando quedarse con la Intendencia de Paraná" Según agregó, "buscaban que renunciemos para que asuma la viceintendenta del PRO (Josefina Etienot)”. Luego, la legisladora radical lanzó: "Patricia Bullrich no tiene ética y moral para hablar de mi padre". Lucía Varisco, al iniciar el homenaje, hizo mención a que se sentía “incómoda” ya que un hombre sentado a su derecha, al que caracterizó “de pulóver gris”, le sacaba insistentemente fotos a ella y a sus cosas. Su par justicialista, Stefania Cora, quién se solidarizó con la legisladora boina blanca, e interpuso una moción de orden para que se desalojara del recinto a Klix. Klix se desempeñó como Director Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, durante la gestión de Bullrich. También trabajó junto a Mauricio Macri en el área de seguridad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es el actual esposo de la diputada provincial del Pro Ayelén Acosta. Fue Acosta la que salió a cruzar a Varisco y le reclamó "que haga referencia a las personas y no los partidos". "También pertenezco al Pro, fuimos juntas en una lista, estamos en el mismo frente, así que le pido a la diputada que replantee si este es el espacio en el que se siente representada", lanzó la legisladora del partido amarillo, a la vez que le exigió a la radical "que haga las denuncias correspondientes". MÁS INFO Entre Ríos Escándalo en Paraná: acusan a Varisco por malversar fondos Por Juan Pablo Scattini Varisco respondió a Acosta que Bullrich tiene "un pasado oscuro", conocida por sus "panquequeadas" y "su actual discurso fascista". Sobre otros dirigentes de Paraná, afirmó que "entraron por la ventana beneficiandose del apoyo que la gente le dio a mi viejo" También hizo referencia a la vinculación de otro dirigente del PRO, el ex concejal Emanuel Gainza, en la investigación por narcotráfico en el municipio, sostuvo que esa información se extrae de la documentación con la que cuenta la Justicia y denunció que la investigación fue “direccionada” por Bullrich y que el edil fue un “privilegiado”.