Los socios de JxC presionaron al PRO para que defina si suman a Espert

UCR, Coalición Cívica y Encuentro Republicano solicitaron que el PRO defina si va a incluir o no a Espert a Juntos por el Cambio.

Los tres socios fundadores de Juntos por el Cambio (JxC) presionan al PRO para que integre de forma inmediata a José Luis Espert dentro de la oposición de cara a las próximas elecciones. A través de un comunicado firmado por el presidente de la UCR, Gerardo Morales; el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro y el titular de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, solicitaron al PRO que "decida con carácter perentorio" sobre la integración del partido Avanza Libertad.

En las últimas horas, para frenar los rumores de ruptura, se reunieron virtualmente para debatir las alianzas. Y horas más tarde, salió el documento firmado por los tres titulares. "Atento a la resolución adoptada por el Consejo Nacional del PRO en el día de ayer y siendo partidos fundadores de Juntos por el Cambio (UCR, CC y ERF) solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y Jose Luis Espert. Se debe a que hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas", manifestaron.

"La Argentina necesita un JxC unido, plural y responsable, centrado en los problemas que atraviesan los argentinos y no en internas o sectarismos estériles. Con la misma vocación de 2015 y 2019 ampliemos nuestro espacio para ganarle al kirchnerismo y comenzar a sentar las bases de un verdadero cambio consistente y sostenible en el tiempo", sentenciaron en un corto y conciso mensaje.

La incorporación de Espert a Juntos por el Cambio (JxC) ya se intentó en el 2021, para las elecciones legislativas bonaerenses, pero hubo sectores que también se opusieron y la idea no prosperó. Si bien el larretismo presiona para que esto suceda, con el argumento de que su inclusión puede quitarle votos a Javier Milei, referente de Libertad Avanza; el bullrichismo se resiste a la idea de integrar al liberal, poniendo en duda esto último, como también a la de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, precandidato presidencial y a quien ven con malos ojos en JxC de Córdoba. A su vez, señalan que Larreta busca presionar sin respetar formalidades institucionales.

Frente a esto, la exministra y precandidata Patricia Bullrich cargó munición pesada y apuntó directamente contra Horacio Rodríguez Larreta. "Si hay alguien que en este momento, por defender sus intereses, está planteando la ruptura de Juntos por el Cambio está laburando para el gobierno. Yo me preguntaría para quién trabaja y qué piensa el que quiere romper Juntos por el Cambio", lanzó en Radio Continental. A su vez, lo acusó de querer llevarse la pelota porque no gana y eso "no vale", porque lo único que importa es la elección del 13 de agosto.

Tras la fallida reunión presencial del pasado lunes, el titular interino del PRO, Federico Angelini, comenzó a moverse para encontrar una solución para el problema de la incorpración o exclusión de las dos figuras requeridas por el larretismo, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano. Aunque el consenso con el sector de Bullrich parece cada vez más lejano y complejo. "JxC no está a punto de romperse: la prioridad es la unidad. Juntos es importante... pero es fundamentalmente importante el cambio", aseguró el diputado. Además resaltó que "ampliar sí, rejunte no" y cruzó a Larreta, marcando que el PRO "es mucho más amplio que Horacio".

Hasta ahora el único partido que trajo inconvenientes serios a JxC fue el PRO. No logró ponerse de acuerdo en las incorporaciones pero que también tuvo que llevar adelante intervenciones de partidos, judicializaciones, presentaciones a elecciones por separado y el preludio de una guerra total en la provincia de Buenos Aires. La pelea entre el bullrichismo y el larretismo impidió síntesis donde podría haberse conseguido. Esa, en principio, pareciera ser la ruptura de la alianza. Se vienen horas cruciales.