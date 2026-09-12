Insólito: un intendente de Poggi gastó más de $70 millones en renovar una plaza inaugurada hace apenas tres años

Una nueva polémica golpea al intendente aliado a Claudio Poggi, Jorge Gastón Hissa. Desde la oposición, el ex jefe comunal Sergio Tamayo denunció la la inauguración de la plaza del barrio CGT por un monto de inversión de más de 70 millones de pesos, que había sido remodelada en el 2003, apenas tres años atrás en San Luis.

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Según informó el municipio, los trabajos incluyeron pintura, reparaciones, recambio de mobiliario y juegos, mejoras en las veredas y canastos, tareas de limpieza, intervenciones sobre las calles e iluminación, una serie de obras que fueron presentadas por la actual administración como parte de su política de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad.

Sin embargo, el acto de inauguración volvió a poner en discusión el relato oficial sobre el estado en el que se encontraba la plaza antes de la intervención. Durante la actividad, la comunicación municipal sostuvo que el lugar llevaba alrededor de 30 años sin recibir trabajos de este tipo, una afirmación que fue cuestionada por Tamayo a partir de fotografías y registros de la renovación realizada durante su administración en 2023.

El ex intendente utilizó sus redes sociales para recuperar imágenes de aquella intervención y recordar que la plaza del barrio CGT ya había sido renovada e inaugurada durante su gestión, cuando además se había instalado iluminación LED. De esta manera, el archivo de la propia actividad municipal de años anteriores quedó enfrentado con la explicación utilizada ahora para promocionar la obra, que demandó un desembolso superior a los $70 millones.

La controversia se inscribe, además, en una estrategia que Hissa convirtió en una de las principales vidrieras de su gestión: la intervención permanente de plazas y espacios públicos, acompañada por actos, cortes de cinta, recorridas oficiales y difusión de las obras a través de las redes y los canales institucionales del municipio.

La relación Hissa-Poggi

El intendente poggista quedó bajo la lupa recientemente tras calificar como "inverosímiles" las denuncias por presunta corrupción que alcanzan a su gestión. Mientras el jefe comunal de la ciudad de San Luis rechaza las acusaciones, la fiscalía continúa incorporando pruebas y esta semana el municipio debió responder un nuevo oficio judicial.

La principal investigación, conocida como causa Suela 13, indaga el presunto desvío de fondos públicos para el pago de las facturas de electricidad de un complejo deportivo privado vinculado a la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez.

La situación trasciende el ámbito municipal. Hissa llegó a la intendencia en junio de 2023 por el lema Cambia San Luis, dentro del mismo espacio político que llevó a Claudio Poggi a la Gobernación. El mandatario provincial participó de su asunción y ambos mostraron desde el inicio una fuerte sintonía política. Por eso, el avance de las investigaciones sobre la administración capitalina también impacta sobre el oficialismo provincial.

En una entrevista con el periodista Alberto Trombetta, Hissa sostuvo que se intenta "judicializar cuestiones totalmente inverosímiles" para obtener "una cuota de protagonismo". Sus declaraciones coincidieron con una nueva actuación judicial dentro del expediente que investiga el presunto uso irregular de recursos municipales para afrontar el pago del servicio eléctrico de un emprendimiento privado.

Cabe destacar que las declaraciones del intendente marcan un cambio respecto de la postura que sostuvo al comienzo de su gestión. Durante los primeros meses al frente del municipio promovió denuncias penales contra exfuncionarios de la administración anterior y defendió la judicialización como una herramienta para esclarecer posibles hechos de corrupción.