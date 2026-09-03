Inteligencia artificial y gestión pública: Espinoza presentó un programa de formación que ya suma más de 1.200 jóvenes inscriptos

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, presentó el Programa Federal de Formación 2026, que ya cuenta con más de 1.200 jóvenes inscriptos de distintas ciudades del país. La propuesta ofrece nueve cursos 100% virtuales y gratuitos, con certificación oficial de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), para fortalecer las capacidades de quienes participan en los Gobiernos locales.

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El programa está destinado especialmente a las juventudes de todo el país y contempla contenidos vinculados con la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, la comunicación digital y las ciudades inteligentes y sostenibles.

"Un gran encuentro en la FAM con municipios de todo el país, intendentas e intendentes y, sobre todo, con la Red Federal de Juventudes, para abrirles una puerta al futuro a las y los jóvenes", expresó Espinoza.

Nueve cursos para todo el país

Durante la presentación, Espinoza destacó el alcance federal de la propuesta y la incorporación de nuevas herramientas para las administraciones locales. "Lanzamos nueve cursos que se van a dictar de forma online para toda la Argentina, basados en tres agendas estratégicas: la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, la comunicación digital y las smart cities, o ciudades inteligentes y sostenibles. Es un esfuerzo conjunto de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la FAM", explicó.

El programa apunta a que los Gobiernos locales incorporen herramientas vinculadas con datos, evidencia, tecnología e innovación para optimizar recursos, mejorar procesos y brindar respuestas a las comunidades.

"Desde La Quiaca hasta Malvinas, todos las y los jóvenes van a poder participar de esta nueva etapa, en la era del conocimiento", afirmó Espinoza, quien también destacó el acceso a nuevas tecnologías e innovación que propone la iniciativa.

Una comunidad federal de conocimiento

Además de la formación específica de cada curso, el programa busca conformar una comunidad federal de conocimiento que continúe más allá de las capacitaciones. La propuesta contempla el intercambio de experiencias, buenas prácticas y redes de colaboración entre municipios.

El objetivo es fortalecer la formación de jóvenes vinculados con los Gobiernos locales y generar espacios de intercambio entre distintas ciudades del país. En esa línea, Espinoza afirmó: “Nos llena de orgullo y nos emociona que tanta juventud quiera prepararse y formarse".

"Las y los jóvenes que nos acompañaron hoy viajaron cientos de kilómetros para comenzar este camino en el que queremos que sean protagonistas: el camino hacia un nuevo país. Este es un gran paso hacia la Argentina que viene, un gran paso hacia el futuro”, concluyó al finalizar la presentación.